«Уфа» назвала состав команды на второй зимний сбор

«Уфа» опубликовала список игроков, которые сегодня отправятся в Ларнаку (Кипр) на второй учебно-тренировочный сбор.
Вратари: Беленов, Чернов, Шафинский;
Защитники: Аликин, Демин, Йокич, Неделчару, Никитин, Пуцко, Сухов, Табидзе, Терентьев;
Полузащитники: Азер Алиев, Артем Голубев, Емельянов, Карп, Поздняков, Тилль, Урунов, Фольмер, Фомин;
Нападающие: Агаларов, Бизяк, Вомбергар, Гиоргобиани, Козлов, Кротов, Сысуев.
На втором сборе, который продлится с 30 января по 11 февраля, «Уфа» проведет шесть контрольных матчей.