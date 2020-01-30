«Уфа» назвала состав команды на второй зимний сбор

сегодня, 10:36

«Уфа» опубликовала список игроков, которые сегодня отправятся в Ларнаку (Кипр) на второй учебно-тренировочный сбор.

Вратари: Беленов, Чернов, Шафинский;

Защитники: Аликин, Демин, Йокич, Неделчару, Никитин, Пуцко, Сухов, Табидзе, Терентьев;

Полузащитники: Азер Алиев, Артем Голубев, Емельянов, Карп, Поздняков, Тилль, Урунов, Фольмер, Фомин;

Нападающие: Агаларов, Бизяк, Вомбергар, Гиоргобиани, Козлов, Кротов, Сысуев.

На втором сборе, который продлится с 30 января по 11 февраля, «Уфа» проведет шесть контрольных матчей.