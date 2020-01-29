Соболев вместе с «Крыльями Советов» отправился на сборы в Турцию

«Крылья Советов» опубликовали список футболистов, которые сегодня отправились с командой на сбор в Турцию. Отметим, что в списке находится нападающий Александр Соболев, которого сватали в различные клубы РПЛ.
Вратари: Сергей Рыжиков, Богдан Овсянников, Данил Бельтюков;
Защитники: Тарас Бурлак, Александр Анюков, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Дмитрий Комбаров, Максим Карпов, Виталий Лысцов;
Полузащитники: Антон Зиньковский, Александр Гацкан, Паул Антон, Срджан Мияйлович, Дмитрий Кабутов, Артем Тимофеев, Раду Гынсарь, Антон Терехов, Сергей Иванов;
Нападающие: Деян Радонич, Егор Голенков, Александр Соболев.
Ранее «Крылья Советов» назвали соперников на втором сборе в Турции.