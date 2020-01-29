Соболев вместе с «Крыльями Советов» отправился на сборы в Турцию

сегодня, 12:23

«Крылья Советов» опубликовали список футболистов, которые сегодня отправились с командой на сбор в Турцию. Отметим, что в списке находится нападающий , которого сватали в различные клубы РПЛ .

Вратари: Сергей Рыжиков, Богдан Овсянников, Данил Бельтюков;

Защитники: Тарас Бурлак, Александр Анюков, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Дмитрий Комбаров, Максим Карпов, Виталий Лысцов;

Полузащитники: Антон Зиньковский, Александр Гацкан, Паул Антон, Срджан Мияйлович, Дмитрий Кабутов, Артем Тимофеев, Раду Гынсарь, Антон Терехов, Сергей Иванов;

Нападающие: Деян Радонич, Егор Голенков, Александр Соболев.

Ранее «Крылья Советов» назвали соперников на втором сборе в Турции.