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Соболев вместе с «Крыльями Советов» отправился на сборы в Турцию

сегодня, 12:23

«Крылья Советов» опубликовали список футболистов, которые сегодня отправились с командой на сбор в Турцию. Отметим, что в списке находится нападающий Александр Соболев, которого сватали в различные клубы РПЛ.

Вратари: Сергей Рыжиков, Богдан Овсянников, Данил Бельтюков;

Защитники: Тарас Бурлак, Александр Анюков, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Дмитрий Комбаров, Максим Карпов, Виталий Лысцов;

Полузащитники: Антон Зиньковский, Александр Гацкан, Паул Антон, Срджан Мияйлович, Дмитрий Кабутов, Артем Тимофеев, Раду Гынсарь, Антон Терехов, Сергей Иванов;

Нападающие: Деян Радонич, Егор Голенков, Александр Соболев.

Ранее «Крылья Советов» назвали соперников на втором сборе в Турции.

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Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 12:32
Крылья усилился
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