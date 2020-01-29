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Кокорин не отправился на вторые сборы вместе с «Зенитом»

сегодня, 11:04

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что петербургский клуб отправился на второй зимний сбор. Примечательно, что форвард Александр Кокорин отсутствует в списке футболистов. 

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Все комментарии
ПОЛУФИНАЛИСТ ЛЧ
ПОЛУФИНАЛИСТ ЛЧ
сегодня в 11:08
Через час- кокорин полетел с зенитом на сбор!
Смешно
ПОЛУФИНАЛИСТ ЛЧ
ПОЛУФИНАЛИСТ ЛЧ
сегодня в 11:07
Ладно!
30 человек взяли,а остальные 25 где?
++++ ща еще купят десяток,куда девать?
Нарды,карты?
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