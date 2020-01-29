Кокорин не отправился на вторые сборы вместе с «Зенитом»

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что петербургский клуб отправился на второй зимний сбор. Примечательно, что форвард Александр Кокорин отсутствует в списке футболистов.
Пресс-служба «Зенита» сообщает, что петербургский клуб отправился на второй зимний сбор. Примечательно, что форвард Александр Кокорин отсутствует в списке футболистов.
Смешно
Смешно
30 человек взяли,а остальные 25 где?
++++ ща еще купят десяток,куда девать?
Нарды,карты?
30 человек взяли,а остальные 25 где?
++++ ща еще купят десяток,куда девать?
Нарды,карты?