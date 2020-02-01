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Лусио: «Переход в „Ювентус“ - это ошибка»

сегодня, 15:42

Бывший футболист «Интера» Лусио в интервью PassioneInter.com рассказал о своем переходе в «Ювентус» в 2012 году. 

«Ювентус»? Это сложная ситуация для меня. Я не хотел уходить из «Интера». Но с приходом нового тренера все изменилось. На меня оказывали сильное давление. Я помню, когда я был в отпуске, каждые 15 минут спортивный директор звонил мне и говорил, что я должен уйти из клуба, что мне нужно искать новую команду. Это была сложная ситуация. Я не хотел уходить, но мне постоянно твердили об уходе. 

Потом мой агент рассказал мне о «Ювентусе». До закрытия трансферного окна оставалось два или три дня, поэтому я согласился. Но я сделал ошибку. Через полгода я уже покинул «Юве». Но таков футбол.

Напомним, что на днях Лусио завершил карьеру футболиста.  

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dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 16:47
да так любой футболист говорит, когда убегает оттуда
juvenale
juvenale
сегодня в 16:29
хахах особенно хорошо звучали его слова об кабинете после перехода в Юве)
старый пенальтист
старый пенальтист
сегодня в 16:02
    Peter Schmeichel 1992
    Peter Schmeichel 1992
    сегодня в 15:50
    Переход в ювентус стал грубой ошибкой для сотен футболистов. Буффон, Недвед, Тевес не дадут соврать. Аха-ха.)
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