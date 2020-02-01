Лусио: «Переход в „Ювентус“ - это ошибка»

Бывший футболист «Интера» Лусио в интервью PassioneInter.com рассказал о своем переходе в «Ювентус» в 2012 году.

«Ювентус»? Это сложная ситуация для меня. Я не хотел уходить из «Интера». Но с приходом нового тренера все изменилось. На меня оказывали сильное давление. Я помню, когда я был в отпуске, каждые 15 минут спортивный директор звонил мне и говорил, что я должен уйти из клуба, что мне нужно искать новую команду. Это была сложная ситуация. Я не хотел уходить, но мне постоянно твердили об уходе.

Потом мой агент рассказал мне о «Ювентусе». До закрытия трансферного окна оставалось два или три дня, поэтому я согласился. Но я сделал ошибку. Через полгода я уже покинул «Юве». Но таков футбол.