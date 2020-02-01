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Сетьен: «У меня наворачиваются слёзы, когда вижу, как тренируется Дембеле»

сегодня, 13:34

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высоко оценил самоотдачу на тренировках нападающего Усмана Дембеле.

Пока не разговаривал с Дембеле. Как и большинству игроков, ему есть что улучшить в своей игре. Но все-таки, следует помнить, что Дембеле и ряд других игроков - ещё очень юные. Но они преданы делу, я вижу это. У меня на глаза наворачиваются слёзы, когда я вижу, какую интенсивность и целеустремленность на тренировках демонстрирует Дембеле. Я в восторге от него.

Ранее Сетьен порассуждал о значимости для команды нападающего Лионеля Месси

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:45
Ничего себе
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:45
Don't cry sweet Prince!😁😁😁
dimagas2
dimagas2
сегодня в 13:39
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