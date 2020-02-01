Сетьен: «У меня наворачиваются слёзы, когда вижу, как тренируется Дембеле»

Главный тренер «Барселоны» высоко оценил самоотдачу на тренировках нападающего .

Пока не разговаривал с Дембеле. Как и большинству игроков, ему есть что улучшить в своей игре. Но все-таки, следует помнить, что Дембеле и ряд других игроков - ещё очень юные. Но они преданы делу, я вижу это. У меня на глаза наворачиваются слёзы, когда я вижу, какую интенсивность и целеустремленность на тренировках демонстрирует Дембеле. Я в восторге от него.