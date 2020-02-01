Анчелотти: «Всем предложениям по Ришарлисону достаточно сказать „нет“»

Главный тренер «Эвертона» заявил, что клуб не собирается продавать полузащитника Ришарлисона.

Мне не кажется, что сопротивляться интересу других клубов проблематично, потому что достаточно просто сказать «нет». Не вижу варианта его ухода, потому что Ришарлисон – будущее «Эвертона», как и другие наши молодые игроки – Пикфорд, Холгейт, Кин, Кэлверт-Льюин. Они составляют основу, на которой клуб строит свое будущее. Ришарлисон – часть этой основы.

В футболе может случиться все. Если поступает предложение, от которого вы не можете отказаться, и это поможет улучшить команду, то почему бы и нет? Но сейчас я могу сказать, что Ришарлисон важен.