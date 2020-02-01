Сетьен: «„Ливерпуль“ в данный момент находится на очень хорошем уровне»

Главный тренер «Барселоны» назвал «Ливерпуль» одним из сильнейших клубов современности, помимо каталонской команды.

«Ливерпуль» в данный момент находится на очень хорошем уровне, они верят в себя. Команда выигрывает много матчей со счетом 1:0, не показав ничего сверхъестественного в большинстве случаев, но они заряжены положительной энергией, которая помогает им во всём. Такой период переживали «Барселона» и «Реал». Не знаю почему, но иногда прилив энергии просто уносит вас.