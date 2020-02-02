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Видаль не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Леванте»

сегодня, 17:36
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте23:00 Не начался

«Барселона» опубликовала заявку футболистов на встречу 22-го тура Примеры с «Леванте». Хавбек каталонцев Артуро Видаль из-за ушиба бедра пропускает этот матч.

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Игнасио Пенья.

Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Ленгле, Жорди Альба, Самюэль Умтити, Эктор Фирпо.

Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Артур Рамос, Френки де Йонг, Рикард Пуч, Алекс Кольядо, Серхи Роберто.

Нападающие: Лионель Месси, Антуан Гризманн, Анссумане Фати.

Недавно «Барселона» разгромила «Леганес» и вышла в 1/4 финала Кубка Испании.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:31
Пусть подлечиться немного.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:11
Все игроки не помещаются в заявку, перебор.
cska plus
cska plus
сегодня в 18:06
Леванте накажет гномовых.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:46
Отдыхает...
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