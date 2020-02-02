Видаль не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Леванте»

«Барселона» опубликовала заявку футболистов на встречу 22-го тура Примеры с «Леванте». Хавбек каталонцев Артуро Видаль из-за ушиба бедра пропускает этот матч.
Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Игнасио Пенья.
Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Ленгле, Жорди Альба, Самюэль Умтити, Эктор Фирпо.
Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Артур Рамос, Френки де Йонг, Рикард Пуч, Алекс Кольядо, Серхи Роберто.
Нападающие: Лионель Месси, Антуан Гризманн, Анссумане Фати.
Недавно «Барселона» разгромила «Леганес» и вышла в 1/4 финала Кубка Испании.