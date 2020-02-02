Недвед прокомментировал судейство в матче «Ювентус» – «Фиорентина»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед отреагировал на претензии представителей «Фиорентины» по судейству в матче между командами.
Думаю, это было хорошая игра, и «Юве» победил заслуженно. Есть рефери, который принимает решения. Сегодня он также прибегнул к помощи VAR, и мы все должны принять решения арбитров, но мне кажется, что в последнее время этого не происходит. Мы устали слышать, что «Ювентус» не побеждает заслуженно. Команды должны прекратить искать отговорки, когда играют против нас.
Будете видеть, что ювентус не побеждает!
Будете видеть, что ювентус не побеждает!