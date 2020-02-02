Недвед прокомментировал судейство в матче «Ювентус» – «Фиорентина»

Вице-президент «Ювентуса» отреагировал на претензии представителей «Фиорентины» по судейству в матче между командами.

Думаю, это было хорошая игра, и «Юве» победил заслуженно. Есть рефери, который принимает решения. Сегодня он также прибегнул к помощи VAR , и мы все должны принять решения арбитров, но мне кажется, что в последнее время этого не происходит. Мы устали слышать, что «Ювентус» не побеждает заслуженно. Команды должны прекратить искать отговорки, когда играют против нас.