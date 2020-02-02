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Недвед прокомментировал судейство в матче «Ювентус» – «Фиорентина»

сегодня, 18:32
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед отреагировал на претензии представителей «Фиорентины» по судейству в матче между командами.

Думаю, это было хорошая игра, и «Юве» победил заслуженно. Есть рефери, который принимает решения. Сегодня он также прибегнул к помощи VAR, и мы все должны принять решения арбитров, но мне кажется, что в последнее время этого не происходит. Мы устали слышать, что «Ювентус» не побеждает заслуженно. Команды должны прекратить искать отговорки, когда играют против нас. 

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Massimo Moratti INTER
Massimo Moratti INTER
сегодня в 18:34
Устали слышать, что ювентус не побеждает заслуженно?
Будете видеть, что ювентус не побеждает!
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