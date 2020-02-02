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Иммобиле забил 25 мячей за 21 матч Серии А. Это лучший результат за 61 год

сегодня, 20:32
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)5 : 1Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛМатч завершен

«Лацио» разгромил СПАЛ во встрече 22-го тура чемпионата Италии.

Нападающий римлян Чиро Иммобиле оформил дубль в этой игре. Таким образом, на его счету 25 голов за 21 матч Серии А.

Это лучший результат с 1959 года, когда футболист «Интера» Антонио Валентин Анжелилло отметился таким же количеством забитых мячей за данный промежуток чемпионата.

Иммобиле является лучшим бомбардиром Серии А на данный момент. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который занимает второе место в снайперской гонке, забил 19 голов.

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Все комментарии
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 21:27
как он посмел оставить красавицу вне удел
Neymar 10
Neymar 10
сегодня в 21:03
Да как он посмел ?!! Обойти Кристину в гонке бомбардиров вздумал ?!! Мечтами грезишь о золотой бутсе ? Не бывать этому !!! Нужно срочно со следующего матча старухи синьоры вдвойне увеличить количество пенок в ворота соперников , в каждой игре вплоть до конца сезона ! Даже после финального свистка , ставить хотя бы одну пенку в обязательном порядке для профилактики , во избежания панического срыва Королевы Инс100грама .
Massimo Moratti INTER
Massimo Moratti INTER
сегодня в 20:56
ювентус в серии А - вообще новодел, он в ней только с 2007 года
Massimo Moratti INTER
Massimo Moratti INTER
сегодня в 20:55
Прежний рекорд принадлежал Интеристу. ювентус как всегда мимо((((((
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 20:47
Ещё 20 пенальти и Роналду побъёт рекорд
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