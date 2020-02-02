Иммобиле забил 25 мячей за 21 матч Серии А. Это лучший результат за 61 год

сегодня, 20:32

«Лацио» разгромил СПАЛ во встрече 22-го тура чемпионата Италии.

Нападающий римлян оформил дубль в этой игре. Таким образом, на его счету 25 голов за 21 матч Серии А.

Это лучший результат с 1959 года, когда футболист «Интера» Антонио Валентин Анжелилло отметился таким же количеством забитых мячей за данный промежуток чемпионата.

Иммобиле является лучшим бомбардиром Серии А на данный момент. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который занимает второе место в снайперской гонке, забил 19 голов.