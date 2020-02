Роналду забил больше всех голов в Серии А с момента своего перехода

«Ювентус» в матче 22-го тура Серии А уверенно переиграл «Фиорентину».

Форвард туринцев оформил дубль. Таким образом, на его счету стало 40 голов в Серии А в составе «Ювентуса».

С момента своего перехода в «старую синьору» португальский игрок забил больше всех мячей в чемпионате Италии.

Cristiano Ronaldo has scored more Serie A goals (40) since he joined Juventus than any other player in the competition.



Just when you think he might start slowing down... pic.twitter.com/60GSXrRS9e