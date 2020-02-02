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Озил сыграл за «Арсенал» 250 матчей

сегодня, 19:27
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли0 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Арсенал» сыграл вничью с «Бернли» во встрече 25-го тура АПЛ.

Этот матч стал 250-м в составе «канониров» для полузащитника Месута Озила. Немецкий игрок выступает за лондонцев с 2013 года.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 20:10
Достойно уважения.
augur
augur
сегодня в 19:44
и толку мало
youtomee
youtomee
сегодня в 19:40
ну прям таки матчей он сыграл штук 30 (в первые годы пребывания в команде), тогда он что-то еще из себя представлял, остальное - это зачем то выходил на поле
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 19:34
И, кстати, у Озила сегодня еще один небольшой праздник - 10 матч подряд без полезных действий.

Впрочем, он вообще проводит суперсезоны - 3 голевые передачи за 2 года))

Поздравляю лупоглазого, пожалуй, это самый крупный развод в современном футболе.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 19:28
А толку.
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