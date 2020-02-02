Озил сыграл за «Арсенал» 250 матчей

«Арсенал» сыграл вничью с «Бернли» во встрече 25-го тура АПЛ.
Этот матч стал 250-м в составе «канониров» для полузащитника Месута Озила. Немецкий игрок выступает за лондонцев с 2013 года.
No more words needed. These guys said it all.— Arsenal (@Arsenal) February 2, 2020
〽️ #250ZIL pic.twitter.com/BXy2ybTUrc
Впрочем, он вообще проводит суперсезоны - 3 голевые передачи за 2 года))
Поздравляю лупоглазого, пожалуй, это самый крупный развод в современном футболе.
Впрочем, он вообще проводит суперсезоны - 3 голевые передачи за 2 года))
Поздравляю лупоглазого, пожалуй, это самый крупный развод в современном футболе.