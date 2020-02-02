«Ювентус» - первый клуб, выигравший 1600 матчей в Серии А

сегодня, 17:49

«Ювентус» сегодня одержал победу над «Фиорентиной» в рамках национального первенства.

Эта победа стала для туринского клуба юбилейной, 1600-й в матчах Серии А. «Ювентус» стал первым клубом в истории турнира, который добрался до этой отметки.