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«Ювентус» - первый клуб, выигравший 1600 матчей в Серии А

сегодня, 17:49
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

«Ювентус» сегодня одержал победу над «Фиорентиной» в рамках национального первенства.

Эта победа стала для туринского клуба юбилейной, 1600-й в матчах Серии А. «Ювентус» стал первым клубом в истории турнира, который добрался до этой отметки.

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Все комментарии
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил h8you
сегодня в 18:20
В АПЛ вы бы максимум за 3 место боролись. Ливерпуль по сравнению с вами это боги футбола
Алексей Миллер
Алексей Миллер
сегодня в 18:19
Ювентус в Серии А Лев Толстой, а в ЛЧ ...
Neymar 10
Neymar 10
сегодня в 18:06
    h8you
    h8you ответил raulmadrid_007
    сегодня в 17:59
    В АПЛ шли бы на 6-7 месте.
    в апл бы лидировали с отрывом от скомины...если даже наполи об них ноги вытер
    Massimo Moratti INTER
    Massimo Moratti INTER
    сегодня в 17:54
    Позорная кабинетно-судейская победа над фармоклубом.
    raulmadrid_007
    raulmadrid_007
    сегодня в 17:54
    В АПЛ шли бы на 6-7 месте.
    773sergeytank
    773sergeytank
    сегодня в 17:54
    Ну это нормально.
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 17:53
    1000 из них в кабинете))
    h8you
    h8you
    сегодня в 17:50
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