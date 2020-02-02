«Севилья» потеряла очки в матче с «Алавесом»

«Севилья» сыграла вничью с «Алавесом» в матче 22-го тура чемпионата Испании. «Красно-белые» имеют в активе 39 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. «Алавес» набрал 24 балла и пребывает на 15-й строчке таблицы.
Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан
«Севилья» - «Алавес» 1:1 (0:0)
Голы: Окампос 77 (пенальти) - Хоселу 70
«Севилья»: Вацлик, Навас, Кунде, Гомес, Регилон, Хордан (Васкес 51), Фернандо, Эвер Банега, Окампос, Де Йонг (Эн-Несери 78), Нолито (Сусо 51)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
«Алавес»: Пачеко, Падилья (Сайнс 87), Наварро Хименес, Лагуардия, Магальян, Дуарте, Камараса, Фейса (Луис Риоха 58), Ману Гарсия, Хоселу, Берк (Понс Риера 58)
Главный тренер: Гаритано Асьер.
Предупреждения: Регилон 48, Лагуардия 64, Васкес 81
Судья: Дель Серро Гранде Карлос.
Напомним, что ранее «Хетафе» победил «Атлетик» в матче 22-го тура Примеры.