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«Севилья» потеряла очки в матче с «Алавесом»

сегодня, 22:25
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 1Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

«Севилья» сыграла вничью с «Алавесом» в матче 22-го тура чемпионата Испании. «Красно-белые» имеют в активе 39 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. «Алавес» набрал 24 балла и пребывает на 15-й строчке таблицы.

Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан

«Севилья» - «Алавес» 1:1 (0:0)
Голы: Окампос 77 (пенальти) - Хоселу 70

«Севилья»: Вацлик, Навас, Кунде, Гомес, Регилон, Хордан (Васкес 51), Фернандо, Эвер Банега, Окампос, Де Йонг (Эн-Несери 78), Нолито (Сусо 51)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

«Алавес»: Пачеко, Падилья (Сайнс 87), Наварро Хименес, Лагуардия, Магальян, Дуарте, Камараса, Фейса (Луис Риоха 58), Ману Гарсия, Хоселу, Берк (Понс Риера 58)
Главный тренер: Гаритано Асьер.

Предупреждения: Регилон 48, Лагуардия 64, Васкес 81

Судья: Дель Серро Гранде Карлос.

Напомним, что ранее «Хетафе» победил «Атлетик» в матче 22-го тура Примеры.

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Все комментарии
Bordend
Bordend
сегодня в 22:43
Промеска Севилью опустил.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 22:27
А Алавес приобрел?
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