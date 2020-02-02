«Краснодар» обыграл «Мальме» в товарищеском матче

«Краснодар» одержал победу над «Мальме» в контрольном поединке. Встреча длилась 120 минут.
«Мальме» — «Краснодар» — 1:3 д.в. (0:0, 0:2, 1:1)
Голы: Ракип 116 - Воротников 68, Уткин 72, Бородин 102.
«Краснодар»: Сафонов (Крицюк 61), Фьолусон (Бородин 57), Рамирес (Ивашин 61), Мартынович (Мартынов 61), Петров (Бочко 61), Вилена (Черников 61), Фернандеш (Уткин 61), Олссон (Мацукатов 61), Сергеев (Воротников 61), Сулейманов (Кутовой 61), Ари (Берг 61).
Ранее «Крылья Советов» сыграли вничью с брестским «Динамо».