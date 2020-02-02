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«Краснодар» обыграл «Мальме» в товарищеском матче

сегодня, 21:04
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме1 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Краснодар» одержал победу над «Мальме» в контрольном поединке. Встреча длилась 120 минут.

«Мальме» — «Краснодар» — 1:3 д.в. (0:0, 0:2, 1:1)
Голы: Ракип 116 - Воротников 68, Уткин 72, Бородин 102.

«Краснодар»: Сафонов (Крицюк 61), Фьолусон (Бородин 57), Рамирес (Ивашин 61), Мартынович (Мартынов 61), Петров (Бочко 61), Вилена (Черников 61), Фернандеш (Уткин 61), Олссон (Мацукатов 61), Сергеев (Воротников 61), Сулейманов (Кутовой 61), Ари (Берг 61).

Ранее «Крылья Советов» сыграли вничью с брестским «Динамо».

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Все комментарии
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 21:41
Краснодар с победой!
Alexander Chernenko
Alexander Chernenko
сегодня в 21:24
Снова академики!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 21:12
могли бы еще тайм отыграть .. а так нормалек
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