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Холанд снова забивает, «Бавария» стала лидером. Итоги 20-го тура Бундеслиги

сегодня, 21:56

Завершились матчи 20-го тура Бундеслиги.

«Герта» - «Шальке» 0:0

«Хоффенхайм» - «Байер» 2:1
Голы: Крамарич 23, Сков 65 - Диаби 11

«Фортуна» - «Айнтрахт» 1:1
Голы: Айхан 78 - Чендлер 90+3

«Майнц» - «Бавария» 1:3
Голы: Сент-Джаст 45 - Левандовски 8, Мюллер 14, Алькантара 26

«Боруссия» Д - «Унион» 5:0
Голы: Санчо 13, Холанд 18, Ройс 68 (пенальти), Витсель 70, Холанд 76

«Аугсбург» - «Вердер» 2:1
Голы: Нидерлехнер 67, Варгас 82 - Едвай 23 (автогол)

«РБ Лейпциг» - «Боруссия» М 2:2
Голы: Шик 50, Нкунку 89 - Плеа 24, Хофманн 35

«Кельн» - «Фрайбург» 4:0
Голы: Борно 29, Кордоба 55, Эхизибуэ 90+1, Якобс 90+2

«Падерборн» - «Вольфсбург» 2:4
Голы: Золински 22, Василиадис 72 - Кнохе 26, Гинчек 40, Гинчек 60, Арнольд 76

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Все комментарии
Алексей Миллер
Алексей Миллер
сегодня в 22:13
Ну тут вся надежда на Холанда, что он сможет дальше тащить Дортмунд и потеснить Баварию с 1 места
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 22:11
Монстр!
cska plus
cska plus
сегодня в 22:04
Холанд просто зверь.
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