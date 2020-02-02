«Тоттенхэм» обыграл «Ман Сити», Бергвейн отметился голом

«Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» во встрече 25-го тура АПЛ. Один из голов в матче забил новичок «шпор» Стевен Бергвейн, в конце января перешедший в лондонский клуб из ПСВ. Это была его дебютная игра в составе «Тоттенхэма».
«Шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице (37 очков). «Ман Сити» находится на втором месте (51 балл).
Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» 2:0 (0:0)
Голы: Бергвейн 63, Сон 71 Нереализованный пенальти: Гюндоган 40
«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Танганга, Ло Чельсо, Уинкс, Сон, Алли (Н'Домбеле 70), Бергвейн (Ламела 70), Моура (Дайер 84)
Главный тренер: Моуриньо Жозе.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко, Де Брюйне, Родри, Гюндоган, Марез (Габриэл Жезус 72), Агуэро (Канселу 64), Стерлинг (Бернарду Силва 84)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Предупреждения: Стерлинг 12, Уокер 33, Алдервейрелд 42, Зинченко 42, Зинченко 60, Ло Чельсо 66, Родри 90+5
Удаление: Зинченко 60
Судья: Дин Майк.
"Шейхи бросили на произвол судьбы моего любимого лысого каталонского гения. Без восьми защитников его гениальный план по тому, чтобы выиграть АПЛ двумя составами, не удался. Но он докажет всю глубину своей лысой гениальности в матче с "Астон Виллой" в финале Кубка Лиги. Ведь она собирается вылетать в Шип, а раненый зверь всегда опасен втройне, и только настоящий каталонский чемпион может не дать дрогнуть Де Брюйне, Марезу, Родри и компании перед ней!"
"Шейхи бросили на произвол судьбы моего любимого лысого каталонского гения. Без восьми защитников его гениальный план по тому, чтобы выиграть АПЛ двумя составами, не удался. Но он докажет всю глубину своей лысой гениальности в матче с "Астон Виллой" в финале Кубка Лиги. Ведь она собирается вылетать в Шип, а раненый зверь всегда опасен втройне, и только настоящий каталонский чемпион может не дать дрогнуть Де Брюйне, Марезу, Родри и компании перед ней!"
плохая :
Зинченко плотно сел на лавку.
Хорошая-
Сити напомнили : не стоит выёживаться,
можно проиграть 19 раз ударив по воротам соперника.
плохая :
Зинченко плотно сел на лавку.
Хорошая-
Сити напомнили : не стоит выёживаться,
можно проиграть 19 раз ударив по воротам соперника.
Клопп и Ко чемпионы АПЛ данного сезона.
Клопп и Ко чемпионы АПЛ данного сезона.
Такой вклад судейского корпуса)
Такой вклад судейского корпуса)