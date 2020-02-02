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«Тоттенхэм» обыграл «Ман Сити», Бергвейн отметился голом

сегодня, 21:30
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» во встрече 25-го тура АПЛ. Один из голов в матче забил новичок «шпор» Стевен Бергвейн, в конце января перешедший в лондонский клуб из ПСВ. Это была его дебютная игра в составе «Тоттенхэма».

«Шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице (37 очков). «Ман Сити» находится на втором месте (51 балл).

Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» 2:0 (0:0)
Голы: Бергвейн 63, Сон 71 Нереализованный пенальти: Гюндоган 40

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Танганга, Ло Чельсо, Уинкс, Сон, Алли (Н'Домбеле 70), Бергвейн (Ламела 70), Моура (Дайер 84)
Главный тренер: Моуриньо Жозе.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко, Де Брюйне, Родри, Гюндоган, Марез (Габриэл Жезус 72), Агуэро (Канселу 64), Стерлинг (Бернарду Силва 84)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Стерлинг 12, Уокер 33, Алдервейрелд 42, Зинченко 42, Зинченко 60, Ло Чельсо 66, Родри 90+5

Удаление: Зинченко 60

Судья: Дин Майк.

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Все комментарии
Roman73
Roman73 ответил Тень Аналитика
сегодня в 21:49
МС это хорошо знает, у них же в нападении Рахимка)
Этот Рахимка, этот безмозглый бегунок ещё подведёт Сити и Англию по-чёрному.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 21:49
Теперь шарлатанке осталось выйграть только кубок лиги у астон виллы
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Livеrpооl
сегодня в 21:49
Огнетушитель этому юзеру!
А я думал у тебя при себе всегда автоматический. Аха-ха)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Тень Аналитика
сегодня в 21:48
МС это хорошо знает, у них же в нападении Рахимка)
Рахимка был хорош,пока по бабам не пошёл, всё таки выбрал путь Погбы. Не может Швепс держать этих юнцов за фаберже,хорошо что ещё крутые тачки не разбивают.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Viduka
сегодня в 21:48
Сам факт твоего присутствия на ветке АПЛ уже говорит о том, насколько бей-беги интереснее пасуй-ходи.
После радужных повязок капитанов уже не бей-беги, а гей-беги. Аха-ха)
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 21:47
здешние горе-аналитики предсказывали разгром шпор, но действительность оказалась для них ужасающей! Что запоют теперь соловьи-пророки, ждем песен!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 21:47
22 очка отрыв нормуль
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 21:47
Хороший счет
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 21:46
Зинченко в подтасовке,решил свою девушку впечатлить,в итоге впечатлил Радиоллу.
112910415
112910415
сегодня в 21:46
Особенный же !
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 21:45
шпоры молодцы. +22 отрыв Ливерпуля - это прекрасно!
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Roman73
сегодня в 21:45
Есть две новости , плохая : Зинченко плотно сел на лавку. Хорошая- Сити напомнили : не стоит выёживаться, можно проиграть 19 раз ударив по воротам соперника.
МС это хорошо знает, у них же в нападении Рахимка)
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 21:44
Ожидаемо и прогнозируемо. Гвардиолух шарлатан, как и клоп. Без судей он ноль. Аха-ха) Среди глорья МС много каталонцев и персофанов Моисея, которые писали, что дубль Роналду с пенальти это не достижение. Думаю Гюндоган теперь считает иначе. Аха-ха) Шпор с победой. Судя по счёту вынесли в одну калитку.
там и калитки не было. йоперный проходняк.
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Алексей Миллер
сегодня в 21:43
Ждем мнение эксперта с ником да да да
Я за него могу написать.

"Шейхи бросили на произвол судьбы моего любимого лысого каталонского гения. Без восьми защитников его гениальный план по тому, чтобы выиграть АПЛ двумя составами, не удался. Но он докажет всю глубину своей лысой гениальности в матче с "Астон Виллой" в финале Кубка Лиги. Ведь она собирается вылетать в Шип, а раненый зверь всегда опасен втройне, и только настоящий каталонский чемпион может не дать дрогнуть Де Брюйне, Марезу, Родри и компании перед ней!"
Bordend
Bordend
сегодня в 21:43
Тоттенхэм с победой!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:42
Неожиданно, но Ливерпуль доволен!!!
Roman73
Roman73
сегодня в 21:39
Есть две новости ,
плохая :
Зинченко плотно сел на лавку.
Хорошая-
Сити напомнили : не стоит выёживаться,
можно проиграть 19 раз ударив по воротам соперника.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Лысый-Шарлатан
сегодня в 21:39
Ничего страшного этот матч обычная подготовка к ЛЧ
ага, готовятся дворовому Реалу нагибаться.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:39
Челси бойся Моура
Raamtvall
Raamtvall ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 21:39
В интор его возьмёте, вместе с Видалем, Месси и Ракитичем. Аха-ха)
Спасибо, пусть балет себе оставит.
Лысый-Шарлатан
Лысый-Шарлатан
сегодня в 21:38
Ничего страшного этот матч обычная подготовка к ЛЧ
Viduka
Viduka ответил Князь Всея Турина
сегодня в 21:38
посмотрел этот матч, вроде бы центральный тура,а по факту у нас СПАЛ с Брешиа играют и то интересней и разнообразней. Бей-беги-нагни.
Сам факт твоего присутствия на ветке АПЛ уже говорит о том, насколько бей-беги интереснее пасуй-ходи.
Livеrpооl
Livеrpооl ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 21:37
Огнетушитель этому юзеру!
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 21:37
Там преимущество Сити по ударам было в несколько раз больше
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 21:37
В интор его возьмёте, вместе с Видалем, Месси и Ракитичем. Аха-ха)
китайЦкий свитер самое то,но он страшно маломерит,поэтому может не налезть.
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
сегодня в 21:37
ТТХ и Жозэ с победой , Бергвейна с почином.
Клопп и Ко чемпионы АПЛ данного сезона.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Raamtvall
сегодня в 21:36
Шарлатан вообще до ручки дошёл. Так и до лета не дотерпит, выкинут в Уфу.
В интор его возьмёте, вместе с Видалем, Месси и Ракитичем. Аха-ха)
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 21:36
Ливерпуль титул оформит в феврале?
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Livеrpооl
сегодня в 21:35
+22 очка после 25 туров это феноменально)
Можешь смело отнять 33, аха-ха)
Такой вклад судейского корпуса)
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Raamtvall
сегодня в 21:35
Шарлатан вообще до ручки дошёл. Так и до лета не дотерпит, выкинут в Уфу.
Спартак Нальчик и то ещё подумают.
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