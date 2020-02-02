«Тоттенхэм» обыграл «Ман Сити», Бергвейн отметился голом

сегодня, 21:30

«Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» во встрече 25-го тура АПЛ . Один из голов в матче забил новичок «шпор» , в конце января перешедший в лондонский клуб из ПСВ . Это была его дебютная игра в составе «Тоттенхэма».

«Шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице (37 очков). «Ман Сити» находится на втором месте (51 балл).

Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» 2:0 (0:0)

Голы: Бергвейн 63, Сон 71 Нереализованный пенальти: Гюндоган 40

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Танганга, Ло Чельсо, Уинкс, Сон, Алли (Н'Домбеле 70), Бергвейн (Ламела 70), Моура (Дайер 84)

Главный тренер: Моуриньо Жозе.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко, Де Брюйне, Родри, Гюндоган, Марез (Габриэл Жезус 72), Агуэро (Канселу 64), Стерлинг (Бернарду Силва 84)

Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Стерлинг 12, Уокер 33, Алдервейрелд 42, Зинченко 42, Зинченко 60, Ло Чельсо 66, Родри 90+5

Удаление: Зинченко 60

Судья: Дин Майк.