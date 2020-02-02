Гол Промеса принес победу «Аяксу» над ПСВ

«Аякс» с минимальным счетом обыграл ПСВ в матче 21-го тура чемпионата Нидерландов. Единственный гол в игре забил полузащитник амстердамцев Квинси Промес. «Аяксиды» (50 очков) возглавляют турнирную таблицу, «красно-белые» (36 баллов) - пятые.
Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена
«Аякс» - ПСВ 1:0 (1:0)
Гол: Промес 35
«Аякс»: Онана, Дест, Вельтман (Шуурс 31), Мартинес, Тальяфико, ван де Бек, Гравенберг, Эйтинг, Тадич, Бабел (Мазрауи 64), Промес (Траоре 45+5)
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.
ПСВ: Уннершталь, Думфрис, Швааб , Виргевер, Боскальи (Родригес 70), Росарио, Хендрикс, Брума, Ихаттарен, Гакпо, Ламмерс (Митроглу 61)
Главный тренер: Фабер Эрнест.
Предупреждения: Швааб 6, Тадич 47
Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы «Аякс» встретится с «Хетафе».
Было у Промеса уже 3 вояжа в Питер...3 раза побеждать приезжал...
16.04.2016 Зенит - Спартак 5 : 2
02.10.2016 Зенит - Спартак 4 : 2
06.08.2017 Зенит - Спартак 5 : 1
....до сих пор наверно помнит...как 14 штук за 3 игры отхватил....)))
....
Было у Промеса уже 3 вояжа в Питер...3 раза побеждать приезжал...
16.04.2016 Зенит - Спартак 5 : 2
02.10.2016 Зенит - Спартак 4 : 2
06.08.2017 Зенит - Спартак 5 : 1
....до сих пор наверно помнит...как 14 штук за 3 игры отхватил....)))
....
Аякс с победой.
Аякс с победой.
ЗАБИЛ В ГЛАВНОМ ДЕРБИ ГОЛЛАНДИИ.
ЗАБИЛ В ГЛАВНОМ ДЕРБИ ГОЛЛАНДИИ.
У СПБ паника(
У СПБ паника(