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Гол Промеса принес победу «Аяксу» над ПСВ

сегодня, 20:44
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)1 : 0Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВМатч завершен

«Аякс» с минимальным счетом обыграл ПСВ в матче 21-го тура чемпионата Нидерландов. Единственный гол в игре забил полузащитник амстердамцев Квинси Промес. «Аяксиды» (50 очков) возглавляют турнирную таблицу, «красно-белые» (36 баллов) - пятые.

Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена

«Аякс» - ПСВ 1:0 (1:0)
Гол: Промес 35

«Аякс»: Онана, Дест, Вельтман (Шуурс 31), Мартинес, Тальяфико, ван де Бек, Гравенберг, Эйтинг, Тадич, Бабел (Мазрауи 64), Промес (Траоре 45+5)
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.

ПСВ: Уннершталь, Думфрис, Швааб , Виргевер, Боскальи (Родригес 70), Росарио, Хендрикс, Брума, Ихаттарен, Гакпо, Ламмерс (Митроглу 61)
Главный тренер: Фабер Эрнест.

Предупреждения: Швааб 6, Тадич 47

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы «Аякс» встретится с «Хетафе».

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Все комментарии
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
сегодня в 21:43
    makkie
    makkie ответил cska plus
    сегодня в 21:42
    Неправильно написано надо так: гол бывшего игрока с п а р т а к а пиинёс победу Аяксу.
    Где смеяться?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 21:38
    Негритенок зарешал, народные могут гордиться воспитанником ;)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Massimo Moratti INTER
    сегодня в 21:31
    Промес скучает по цска и зениту. Должен обоим накидать
    Ага......"Накидал" уже...)))
    Было у Промеса уже 3 вояжа в Питер...3 раза побеждать приезжал...
    16.04.2016 Зенит - Спартак 5 : 2
    02.10.2016 Зенит - Спартак 4 : 2
    06.08.2017 Зенит - Спартак 5 : 1

    ....до сих пор наверно помнит...как 14 штук за 3 игры отхватил....)))

    ....
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    сегодня в 21:28
    Спартаковская школа дает о себе знать
    EAGinLE
    EAGinLE
    сегодня в 21:27
    С победой Аякс.
    Алексей Миллер
    Алексей Миллер ответил Аналитик Зенита
    сегодня в 21:26
    Славнов, это ты?
    112910415
    112910415
    сегодня в 21:21
    зарешал принципиальнейший матч !
    ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
    ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
    сегодня в 21:16
    зенит от Аякса 10 получит смело,те от зальзбурга дворового по ШЕСТЬ ЛОВЯТ! ХАХАХАХА
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 21:16
    Неправильно написано надо так: гол бывшего игрока с п а р т а к а пиинёс победу Аяксу.
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 21:14
    Ай да Промес!
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 21:14
    Хороший недооценненный игрок.
    nikot
    nikot ответил ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
    сегодня в 21:11
    Промес тянет Аякс,а не которые игрочишки из СПБ в Китае вату катают!
    Так у Зенита карма такая,своих то нет и не будет,а пришлые только для Китая годны!!!
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    сегодня в 21:06
    Квинси супер.
    Аякс с победой.
    Аналитик Зенита
    Аналитик Зенита
    сегодня в 21:05
    Клоны с 10 места могут хоть за что-то порадоваться
    Massimo Moratti INTER
    Massimo Moratti INTER
    сегодня в 21:01
    Севилья без Промеса стала очень беззубой в атаке
    Massimo Moratti INTER
    Massimo Moratti INTER ответил ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
    сегодня в 20:59
    Промес скучает по цска и зениту. Должен обоим накидать
    S.T.A.L.K.E.R.135
    S.T.A.L.K.E.R.135
    сегодня в 20:59
    Отлично Квинси , с победой Аякс
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    сегодня в 20:57
    Антоха - негр - топ
    ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
    ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ ответил Massimo Moratti INTER
    сегодня в 20:57
    Аякс должен был брать эту ЛЧ, но судьи ювентуса выкинули его оттуда.
    Жаль Аякса нет,так бы снова кабинету накидал)
    Massimo Moratti INTER
    Massimo Moratti INTER
    сегодня в 20:54
    Аякс должен был брать эту ЛЧ, но судьи ювентуса выкинули его оттуда.
    Massimo Moratti INTER
    Massimo Moratti INTER ответил ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
    сегодня в 20:53
    Эх, если бы не дыр лигт. Голландия уже чемпион Европы. Но бревно из кабинета.
    makkie
    makkie
    сегодня в 20:50
    Антоха красавец!
    ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
    ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ ответил Massimo Moratti INTER
    сегодня в 20:49
    ПРОМЕС - КОСМОС!!!!! ЗАБИЛ В ГЛАВНОМ ДЕРБИ ГОЛЛАНДИИ.
    Промес тянет Аякс,а не которые игрочишки из СПБ в Китае вату катают!
    Gurben
    Gurben
    сегодня в 20:49
    На 10-и месте остается радоваться только успехам других.
    Massimo Moratti INTER
    Massimo Moratti INTER
    сегодня в 20:47
    ПРОМЕС - КОСМОС!!!!!
    ЗАБИЛ В ГЛАВНОМ ДЕРБИ ГОЛЛАНДИИ.
    ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
    ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
    сегодня в 20:47
    Крассава!
    У СПБ паника(
    Illuha
    Illuha
    сегодня в 20:45
    Свиньям то какая радость.
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