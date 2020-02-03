«Интер» подтвердил перелом пальца Хандановича

Пресс-служба «Интера» подтвердила наличие перелома пальца у голкипера Самира Хандановича.
Самир Ханданович прошел рентгенологическое обследование после травмы левой руки, которую он получил на тренировке.
Результаты показали перелом мизинца.
Пресс-служба «Интера» подтвердила наличие перелома пальца у голкипера Самира Хандановича.
Самир Ханданович прошел рентгенологическое обследование после травмы левой руки, которую он получил на тренировке.
Результаты показали перелом мизинца.
Чистого сайта и общения не будет. Это не реально. Я наоборот за грязь. Зато не будет недосказанности.
Чистого сайта и общения не будет. Это не реально. Я наоборот за грязь. Зато не будет недосказанности.