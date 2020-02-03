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«Интер» подтвердил перелом пальца Хандановича

сегодня, 15:05

Пресс-служба «Интера» подтвердила наличие перелома пальца у голкипера Самира Хандановича

Самир Ханданович прошел рентгенологическое обследование после травмы левой руки, которую он получил на тренировке. 

Результаты показали перелом мизинца. 

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Все комментарии
Виссарионович
Виссарионович ответил ЛФK
сегодня в 15:30
Странно, если тебя провоцируют, то ты либо поддаешься на провокацию, либо нет. Не надо никого винить в своих ошибках.
Чистого сайта и общения не будет. Это не реально. Я наоборот за грязь. Зато не будет недосказанности.
Bordend
Bordend
сегодня в 15:21
Здоровья Хандановичу!
Аpбитр
Аpбитр ответил ЛФK
сегодня в 15:11
Почему вы удалили акк Liverpool?
Общайтесь адекватно и никто банить Вас не будет.
ЛФK
ЛФK
сегодня в 15:06
Почему вы удалили акк Liverpool?
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