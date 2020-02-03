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Ханданович может выбыть до марта из-за перелома пальца

сегодня, 11:46

Итальянская пресса сообщает, что голкипер «Интера» Самир Ханданович угодил в лазарет команды до весны. 

В пятницу вратарь на тренировке получил неприятную травму - футболист сломал мизинец. Ожидается, что Ханданович пропустит все февральские матчи «нерадзурри». 

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h8you
h8you
сегодня в 13:00
ну можно и с третьим вратарем играть,когда судьи за тебя..
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 12:59
Даже железобетон иной раз ломается.
матос
матос
сегодня в 12:58
Самиру здоровья.
Аpбитр
Аpбитр ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 12:31
Никакого подтекста не было. Бан дали обоим. Повторяю вопрос. Почему тогда пользователь Liverpool не забанен за подобное? Хотя там и явный подтекст. Полюбуйся: Livеrpооl Вчера 22:12 ответ пользователю Иоанн Рюрикович (раскрыть) Как же легко ты сгораешь, украинец ахахах Скрыть Немного троллинга Очень плохо, что модераторы к разным пользователям, за одинаковые комментарии выдают разные наказания. Так порядку не бывать. Будь здоров!
Забанили, перманент.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 12:22
Никакого подтекста не было. Бан дали обоим. Повторяю вопрос. Почему тогда пользователь Liverpool не забанен за подобное? Хотя там и явный подтекст. Полюбуйся:



Livеrpооl
Вчера 22:12
ответ пользователю Иоанн Рюрикович (раскрыть)
Как же легко ты сгораешь, украинец ахахах
Скрыть
Немного троллинга

Очень плохо, что модераторы к разным пользователям, за одинаковые комментарии выдают разные наказания. Так порядку не бывать.
Будь здоров!
Аpбитр
Аpбитр ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 12:02
И пользуясь моментом, что именно ты на смене спрошу. Как то Волгодон назвал меня украинцем. Я ответил, что украинец его дед (комментарий 1.02.20 от 06:47). Ты нам выписал по суточному бану. Выходит, что украинец это оскорбление. Тогда вопрос. А почему пользователь Liverpool (фейк пожизнено забаненного юнвы) называет меня украинцем и просто попадает под спойлер? Это снова двойные стандарты. Вы обязаны теперь его забанить, иначе выходит, что с вашей подачи я отсидел сутки незаконной бани.
На сколько я помню, там не просто было Украинец, а с неким подтекстом.
И Вам обоим дали бан.
Timeless
Timeless
сегодня в 12:01
Неприятная новость. Самиру скорейшего выздоровления.
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 11:48
Здоровья, Самир! Ты выйдешь, а Интер уже 1-й в чемпионате :)
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