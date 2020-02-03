Ханданович может выбыть до марта из-за перелома пальца

Итальянская пресса сообщает, что голкипер «Интера» Самир Ханданович угодил в лазарет команды до весны.
В пятницу вратарь на тренировке получил неприятную травму - футболист сломал мизинец. Ожидается, что Ханданович пропустит все февральские матчи «нерадзурри».
Livеrpооl
Вчера 22:12
ответ пользователю Иоанн Рюрикович (раскрыть)
Как же легко ты сгораешь, украинец ахахах
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Немного троллинга
Очень плохо, что модераторы к разным пользователям, за одинаковые комментарии выдают разные наказания. Так порядку не бывать.
Будь здоров!
Livеrpооl
Вчера 22:12
ответ пользователю Иоанн Рюрикович (раскрыть)
Как же легко ты сгораешь, украинец ахахах
Скрыть
Немного троллинга
Очень плохо, что модераторы к разным пользователям, за одинаковые комментарии выдают разные наказания. Так порядку не бывать.
Будь здоров!
И Вам обоим дали бан.
И Вам обоим дали бан.