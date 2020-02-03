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Тренер «Гранады»: «„Валенсия“ набрала очень хорошую форму»

сегодня, 22:54
ГранадаЛоготип футбольный клуб Гранада-:-Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Гранады» Диего Мартинес поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Валенсии» в рамках 1/4 финала Кубка Испании.

«Валенсия» набрала очень хорошую форму. Мне понравилась их игра в матче с «Барселоной», да и следующие победы показали, что команда нашла свою игру, везения там никакого нет. Предстоит очень трудная игра.

Даже если бы у «Валенсии» в последнее время дела были намного хуже, эта игра не переставала бы быть максимально тяжелой. Но «Гранада» не раз доказала в этом сезоне, что способна конкурировать, а где-то и превосходить команды топ-уровня.

Также о предстоящем матче порассуждал наставник «Валенсии» Альберт Селадес

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