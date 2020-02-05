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«Локомотив» в серии пенальти обыграл «Спартак» на турнире в Катаре

сегодня, 20:04
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«Локомотив» оказался сильнее «Спартака» в серии пенальти в матче 2-го тура Кубка Париматч Премьер.

Доха, стадион Эспайр

«Спартак» - «Локомотив» 1:1 (0:1) серия пенальти 2:4
Голы: Гапонов 48 - Игнатьев 28

«Спартак»: Максименко (Ребров 46), Джикия, Рассказов (Ещенко 46), Маслов (Гапонов 46), Жиго (Кутепов 46), Мельгарехо (Айртон 46), Гулиев (Крал 46), Бакаев (Глушенков 46), Тиль (Зобнин 46), Бакалюк (Маркитесов 46), Соболев (Мирзов 46)

«Локомотив»: Коченков (Медведев 90+1), Игнатьев (Идову 80), Хеведес, Чорлука (Мурило Серкейра 75), Кверквелия, Крыховяк, Магкеев, Баринов, Миранчук, Эдер (Жемалетдинов 46), Мариу (Рыбус 70)

Предупреждения: Магкеев 30, Чорлука 52, Жемалетдинов 90+2

Ранее «Локомотив» в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов проиграл «Партизану».

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Кубок Париматч Премьер 2020  Протоколы  Стадион «Эспайр»
Источник: Soccer.RuФото: Анна Нэсси, soccer.ru
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Все комментарии
коrn3512
коrn3512
сегодня в 21:24
зенит бы сейчас, вместе со своим стандартным пакетом - Дюковым, Вилковым и "ВАРом", трёху бы получил, от любой из команд
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Сергей Саныч
сегодня в 21:23
Всевозможные кубки просто как сквозь пальцы уходят. Музей не пополняется. Как жить?
Плюнь, никто уже не глорит за Спартак. Побереги легкие хд
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ
сегодня в 21:15
зенит от второго состава ред булла на тренировке 6 пропустил,а от Партизана десяточку бы принял(хаха
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 21:10
Локомотив с победой хоть и в серии пенальти
Pashok00786
Pashok00786
сегодня в 21:04
игра ростова с партизаном понравилась больше)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 21:03
А чё случилось?) Ничего не случилось).С Увайнахом так сыграли бы обе команды, это был бы позор).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:01
Пока кочегары пенальти учились бить, народные на верблюдах с парашютами гоняли.
Результат на лице...
Блоссия
Блоссия
сегодня в 20:59
Ну и ладно. Перед заключительным туром набрали 4 очка. Поживем-увидим чем дело кончится)
beefs
beefs
сегодня в 20:58
Интрига закручивается...
alex spartakovih
alex spartakovih
сегодня в 20:58
паравозики с победой!нам надо выиграть у партизана в основное время,чтобы взять этот ....
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:56
Медведев уходил 2.5 года назад из Ростова в Локо в ранге рекордсмена по сухим матчам. Всё это время протирал лавку Локо и сейчас он третий кипер в команде
Но сегодня он молодец. Помог команде победить
Red blu
Red blu
сегодня в 20:49
Локо с победой! Медведев молодец, два пенальти отбил. Палыч знает его сильные качества.
волгодон 2
волгодон 2 ответил Сергей Саныч
сегодня в 20:49
Всевозможные кубки просто как сквозь пальцы уходят. Музей не пополняется. Как жить?
скорбный шарфопад вокруг румына и поиск альтернатив,со знанием стеночек и забеганий
makkie
makkie
сегодня в 20:49
Так вот почему Локо Медведева у Ростова брал - чтобы тот в товарняках в серии пенальти тащил :)))
drug01
drug01
сегодня в 20:49
Игра была равна...как молвит иногда Карпин!
cska plus
cska plus
сегодня в 20:49
    oFANATo
    oFANATo ответил КРУЖКА БРАГИ
    сегодня в 20:47
    Не кое как, а вынесли Норшелланн 2:0 . Голы забили Никола Влашич и Ахметов. Все голы на загляденье.
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 20:45
    Ребров, нефига ты не Акинфеев. Да же пенальти отбить не можешь. Пора тебе вешать бутсы на гвоздь.
    makkie
    makkie
    сегодня в 20:43
    Обычный товарняк под нагрузками.
    Локо был лучше в первом тайме, Спартак во втором + судьи зачем-то отменили чистый гол Глушенкова. И моментов уйма была, не реализовали. Мирзов - это Мирзов :))))
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 20:38
    двусторонки веселее проходят))))))))
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 20:38
    Молодцы
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 20:34
    Всевозможные кубки просто как сквозь пальцы уходят.
    Музей не пополняется.
    Как жить?
    КРУЖКА БРАГИ
    КРУЖКА БРАГИ ответил Ангел неБесГрешен
    сегодня в 20:30
    Ну вот, дотянули до последнего дня. Срочно нужно привезти Моськалёва...
    Не это вы с мешком и вилкой играли с арабми,с ред буллом не было и шесть штук(хаха
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 20:28
    Ну вот, дотянули до последнего дня. Срочно нужно привезти Моськалёва...
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 20:28
    Палыч и Спартак были под нагрузками.
    Быстрее отошёл Палыч.
    Grey33
    Grey33 ответил Бакланский рубеж
    сегодня в 20:26
    А че, кто-то от него чего-то ожидал? Никогда не понимал че он вообще в Спартаке делает.
    Вместо Глушакова - по созвучию фамилий взяли.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 20:24
    Последняя надежда Спартака на грандиозный трофей в текущем сезоне близка к провалу!
    Сухины дети
    Сухины дети
    сегодня в 20:24
    не подвели!
    112910415
    112910415
    сегодня в 20:23
    ни хорошо, ни плохо
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 20:20
    Потренировали после Партизана пенальти.
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