«Локомотив» в серии пенальти обыграл «Спартак» на турнире в Катаре

«Локомотив» оказался сильнее «Спартака» в серии пенальти в матче 2-го тура Кубка Париматч Премьер.
Доха, стадион Эспайр
«Спартак» - «Локомотив» 1:1 (0:1) серия пенальти 2:4
Голы: Гапонов 48 - Игнатьев 28
«Спартак»: Максименко (Ребров 46), Джикия, Рассказов (Ещенко 46), Маслов (Гапонов 46), Жиго (Кутепов 46), Мельгарехо (Айртон 46), Гулиев (Крал 46), Бакаев (Глушенков 46), Тиль (Зобнин 46), Бакалюк (Маркитесов 46), Соболев (Мирзов 46)
«Локомотив»: Коченков (Медведев 90+1), Игнатьев (Идову 80), Хеведес, Чорлука (Мурило Серкейра 75), Кверквелия, Крыховяк, Магкеев, Баринов, Миранчук, Эдер (Жемалетдинов 46), Мариу (Рыбус 70)
Предупреждения: Магкеев 30, Чорлука 52, Жемалетдинов 90+2
Ранее «Локомотив» в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов проиграл «Партизану».
Результат на лице...
Результат на лице...
Но сегодня он молодец. Помог команде победить
Но сегодня он молодец. Помог команде победить
Локо был лучше в первом тайме, Спартак во втором + судьи зачем-то отменили чистый гол Глушенкова. И моментов уйма была, не реализовали. Мирзов - это Мирзов :))))
Локо был лучше в первом тайме, Спартак во втором + судьи зачем-то отменили чистый гол Глушенкова. И моментов уйма была, не реализовали. Мирзов - это Мирзов :))))
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Как жить?
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Как жить?
Быстрее отошёл Палыч.
Быстрее отошёл Палыч.