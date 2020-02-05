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«Динамо» обыграло «Вентспилс»

сегодня, 14:13
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«Динамо» в контрольном матче победило латвийский клуб.

«Динамо» (Москва, Россия) - ФК «Вентспилс» (Вентспилс, Латвия) – 2:1 (0:1)
Голы: Сахневич 27, Панченко 63, Плиев 89

«Динамо»: Лещук, Морозов, Евгеньев, Плиев, Рауш, Соснин (Зорин 66), Каборе (Денисов 75), Кардозу (Хильемарк 66), Жоаозиньо (Н'Жи 60), Панченко (к) (Школик 75), Игбун (Карапузов 60)
Запасной: Яруков
Главный тренер: Кирилл Новиков

«Вентспилс»: Алампасу, Тиденбергс, Литвинскис, Рехвиашвили, Сахневич, Палавандишвили, Стуглис (к), Фабинью, Ондонг Мба, Козлов, Сварупс
Запасные: Махновский, Лотчиковс, Талбергс, Бите, Лукас Виллела, Эристави, Кокаритис, Кокинс, Казим
Главный тренер: Виорел Фрунзе

Предупреждение: Плиев 81.

Ранее «Динамо» обыграло «Слован».

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:12
Слабовато конечно. Спишем на предсезонку.
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