«Динамо» обыграло «Вентспилс»

«Динамо» в контрольном матче победило латвийский клуб.
«Динамо» (Москва, Россия) - ФК «Вентспилс» (Вентспилс, Латвия) – 2:1 (0:1)
Голы: Сахневич 27, Панченко 63, Плиев 89
«Динамо»: Лещук, Морозов, Евгеньев, Плиев, Рауш, Соснин (Зорин 66), Каборе (Денисов 75), Кардозу (Хильемарк 66), Жоаозиньо (Н'Жи 60), Панченко (к) (Школик 75), Игбун (Карапузов 60)
Запасной: Яруков
Главный тренер: Кирилл Новиков
«Вентспилс»: Алампасу, Тиденбергс, Литвинскис, Рехвиашвили, Сахневич, Палавандишвили, Стуглис (к), Фабинью, Ондонг Мба, Козлов, Сварупс
Запасные: Махновский, Лотчиковс, Талбергс, Бите, Лукас Виллела, Эристави, Кокаритис, Кокинс, Казим
Главный тренер: Виорел Фрунзе
Предупреждение: Плиев 81.
Ранее «Динамо» обыграло «Слован».