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ЦСКА победил «Ориуэлу», 16-летний Тороп отыграл на ноль

сегодня, 16:45

ЦСКА обыграл испанскую «Ориуэлу» со счетом 2:0 в контрольном матче. «Армейцы» провели эту встречу в рамках второго тренировочного сбора в Кампоаморе.

Лучшим игроком матча признан вратарь ЦСКА Владислав Тороп. 16-летний голкипер впервые сыграл в стартовом составе «армейцев» и отыграл на ноль.

ЦСКА - «Ориуэла» 2:0 (1:0) 
Голы: Караев 45, Шкурин 89 

ЦСКА: Тороп, Набабкин, Гогуа, Щенников, Елеев, Дзагоев, Кучаев, Бийол, Марадишвили, Караев, Шкурин 

Отметим, что ранее «Динамо» обыграло «Вентспилс» в товарищеском матче.

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon
сегодня в 16:51
Молодцы. Шкурин забил - радует, в предыдущей игре он был деревяшкой.
Акинфееву есть замена) Видно что парень в разы талантливее маккксссиииимееееенкооо.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:51
ну что же наверное можно и так))))))))))))
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