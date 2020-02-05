ЦСКА победил «Ориуэлу», 16-летний Тороп отыграл на ноль

ЦСКА обыграл испанскую «Ориуэлу» со счетом 2:0 в контрольном матче. «Армейцы» провели эту встречу в рамках второго тренировочного сбора в Кампоаморе.
Лучшим игроком матча признан вратарь ЦСКА Владислав Тороп. 16-летний голкипер впервые сыграл в стартовом составе «армейцев» и отыграл на ноль.
ЦСКА - «Ориуэла» 2:0 (1:0)
Голы: Караев 45, Шкурин 89
ЦСКА: Тороп, Набабкин, Гогуа, Щенников, Елеев, Дзагоев, Кучаев, Бийол, Марадишвили, Караев, Шкурин
Отметим, что ранее «Динамо» обыграло «Вентспилс» в товарищеском матче.
Акинфееву есть замена) Видно что парень в разы талантливее маккксссиииимееееенкооо.
Акинфееву есть замена) Видно что парень в разы талантливее маккксссиииимееееенкооо.