Тренер «Атлетика» Гаритано: «Подобные победы укрепляют философию команды»

Главный тренер «Атлетика» прокомментировал победу над «Барселоной» в 1/4 финала Кубка Испании.

Мы показали отличную командную работу. Действительно, во втором тайме они начали давить, потому что у них очень хорошие футболисты. Но мы не сдались и выдержали тяжелый момент. Нас непросто победить.

Я очень рад за болельщиков, этот гол — для всех. Подобные победы укрепляют нашу философию, несмотря на все трудности. У нас есть гордость, поддержка болельщиков и команда, всегда идущая вперед.

После гола Уильямса я обрадовался и подумал, что дополнительного времени не будет, и это справедливо, учитывая, как мы давили весь матч.