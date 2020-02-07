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Тренер «Атлетика» Гаритано: «Подобные победы укрепляют философию команды»

сегодня, 08:35
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Главный тренер «Атлетика» Гаиска Гаритано прокомментировал победу над «Барселоной» в 1/4 финала Кубка Испании.

Мы показали отличную командную работу. Действительно, во втором тайме они начали давить, потому что у них очень хорошие футболисты. Но мы не сдались и выдержали тяжелый момент. Нас непросто победить.

Я очень рад за болельщиков, этот гол — для всех. Подобные победы укрепляют нашу философию, несмотря на все трудности. У нас есть гордость, поддержка болельщиков и команда, всегда идущая вперед.

После гола Уильямса я обрадовался и подумал, что дополнительного времени не будет, и это справедливо, учитывая, как мы давили весь матч.

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-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 08:55
Нормалёк укрепили
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