Глава «Реала Сосьедад»: «Виллиан Жозе и „Барселона“? Нам пока не звонили»

Президент «Реала Сосьедад» Хокин Аперрибай прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к нападающему басков .

Мы ни с кем на этот счёт не разговаривали. Я не знаю, что произойдёт в дальнейшем. Я читал об этом, но правда в том, что трансферное окно закрыто, и я не могу сказать многого.

Виллиан Жозе – игрок, который зимой вызвал интерес у нескольких команд, и мы все знаем, что «Барселона» ищет нападающего. Я не знаю, позвонят ли они нам в будущем, но пока они этого не сделали.

Он важный игрок для нас, и нам определённо бы его не хватало. Впереди много матчей, и нам нужен каждый футболист.