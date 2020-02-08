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Глава «Реала Сосьедад»: «Виллиан Жозе и „Барселона“? Нам пока не звонили»

сегодня, 06:57

Президент «Реала Сосьедад» Хокин Аперрибай прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к нападающему басков Виллиану Жозе.

Мы ни с кем на этот счёт не разговаривали. Я не знаю, что произойдёт в дальнейшем. Я читал об этом, но правда в том, что трансферное окно закрыто, и я не могу сказать многого.

Виллиан Жозе – игрок, который зимой вызвал интерес у нескольких команд, и мы все знаем, что «Барселона» ищет нападающего. Я не знаю, позвонят ли они нам в будущем, но пока они этого не сделали. 

Он важный игрок для нас, и нам определённо бы его не хватало. Впереди много матчей, и нам нужен каждый футболист.

Напомним, зимой Виллиан Жозе мог оказаться в одном из топ-клубов АПЛ.

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