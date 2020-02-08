Круговой: «Надеюсь, что больше не будет таких травм»

Защитник «Зенита» рассказал о восстановлении после травмы.

После травмы я нахожусь под полным наблюдением медицинского штаба «Зенита». До последнего дня решалось, останусь ли я работать с тренером или поеду вместе с командой. Восстановление достигло этапа, когда мне нужно уже тренироваться на поле. В Петербурге из-за погодных условий это было бы непросто, поэтому отправился в Испанию.

Изначально планировалось, что полное восстановление будет проходить с «Зенитом». Восстанавливаться всегда сложно, надо набирать кондиции. Тем более попал в период травм — сначала пятая плюсневая, потом пах, а теперь бедро. Конечно, тяжело. Но у меня организм молодой, восстановление идет быстрее. Надеюсь, больше не будет таких травм. Я очень благодарен «Зениту» за то, что клуб полностью контролирует процесс реабилитации.

Еду ли на сбор в Турцию? Пока не знаю, нужно задать этот вопрос не ко мне, решение принимает тренерский штаб. Конечно, я очень этого хочу. И хочу всегда быть ближе к команде.