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Круговой: «Надеюсь, что больше не будет таких травм»

сегодня, 15:52

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о восстановлении после травмы.

После травмы я нахожусь под полным наблюдением медицинского штаба «Зенита». До последнего дня решалось, останусь ли я работать с тренером или поеду вместе с командой. Восстановление достигло этапа, когда мне нужно уже тренироваться на поле. В Петербурге из-за погодных условий это было бы непросто, поэтому отправился в Испанию.

Изначально планировалось, что полное восстановление будет проходить с «Зенитом». Восстанавливаться всегда сложно, надо набирать кондиции. Тем более попал в период травм — сначала пятая плюсневая, потом пах, а теперь бедро. Конечно, тяжело. Но у меня организм молодой, восстановление идет быстрее. Надеюсь, больше не будет таких травм. Я очень благодарен «Зениту» за то, что клуб полностью контролирует процесс реабилитации.

Еду ли на сбор в Турцию? Пока не знаю, нужно задать этот вопрос не ко мне, решение принимает тренерский штаб. Конечно, я очень этого хочу. И хочу всегда быть ближе к команде.

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Parma1972
Parma1972
сегодня в 15:58
Здоровья,удачи,определенности
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