Новичок «Аль-Насра» Жоау Феликс попросил номер телефона игрока РПЛ

Ведущая клубного телевидения «Локомотива» Ирина Подшибякина у себя в Telegram-канале сообщила о том, что бывший нападающий «Челси» и «Атлетико» , недавно перешедший в саудовский «Аль-Наср», попытался связаться с одним из футболистов Российской Премьер-Лиги.

Несколько дней назад в запрещённой сети одному игроку РПЛ приходит запрос на переписку от Жоау Феликса, тот не поверил, подумав, что просто фейк, проходит несколько часов, и он заходит в эту сеть, потому что друг прислал видео, открывает запросы, а там аккаунт с 12 млн подписчиков и сообщение с просьбой поделиться номером своим или агента в WhatsApp.

Просто вот так, просто сообщением. Сказать, что мы удивились, ничего не сказать. Хотелось поделиться с вами.