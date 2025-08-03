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Новичок «Аль-Насра» Жоау Феликс попросил номер телефона игрока РПЛ

вчера, 09:27

Ведущая клубного телевидения «Локомотива» Ирина Подшибякина у себя в Telegram-канале сообщила о том, что бывший нападающий «Челси» и «Атлетико» Жоау Феликс, недавно перешедший в саудовский «Аль-Наср», попытался связаться с одним из футболистов Российской Премьер-Лиги.

Несколько дней назад в запрещённой сети одному игроку РПЛ приходит запрос на переписку от Жоау Феликса, тот не поверил, подумав, что просто фейк, проходит несколько часов, и он заходит в эту сеть, потому что друг прислал видео, открывает запросы, а там аккаунт с 12 млн подписчиков и сообщение с просьбой поделиться номером своим или агента в WhatsApp.

Просто вот так, просто сообщением. Сказать, что мы удивились, ничего не сказать. Хотелось поделиться с вами.

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Все комментарии
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 12:51
Телефонные мошенники вышли на новый уровень
Напомнило байку про то, когда Моуриньо Дзюбе звонил…
sv_1969
sv_1969 ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 11:53
Все может быть! у него на Спартак всегда в пОднятом состоянии)))
Comentarios
Comentarios ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 10:15
Артемон седня будет Спартак кошмарить
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:14
Ирина какой-то фейк запустила...
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:08, ред.
Мой номер 2 17 03
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:03
И всё-таки, в чём фишка? Я не понимаю этой новости...
Futurista
Futurista
вчера в 10:01, ред.
Внимание вопрос...Что делал футболист РПЛ в запрещённой сети?)...
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:31
Наверное это Артемка замутил))
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:31
Жоау - " Позвони мне, позвони
Позвони мне ради Бога"...)
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