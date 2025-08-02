Поздний гол Кордобы принёс «Краснодару» победу над «Динамо»

В третьем туре чемпионата России «Краснодар» на своем поле обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0.
Единственный гол на 87-й минуте забил колумбийский нападающий «быков» Джон Кордоба.
«Краснодар» набрал 6 очков и теперь занимает третье место.
«Динамо», оставшись с 4 очками, находится на девятой строчке турнирной таблицы.
В рамках следующего четвертого тура 10 августа состоятся матчи «Оренбург» – «Краснодар» и «Сочи» – «Динамо».
Мама дорогая... Валеру бы спросить, что он с ребятами на тренировке делает..., да вот только ответ будет один: пошлёт куда подалее и глаза свои бестолковые выпучит. Уж это он умеет!
По игре...
У Динамо по итогу матча подряд проходили не более 3-х передач, причем независимо: в атаку команда бежит, защищается или проходит середину поля. О чём это говорит ? Лишь о том, что непрофессионализм футболистов ярко выражен. И дело здесь не в отсутствии сыгранности, а в Умениях работать с мячом, причём элементарных. Складывается ощущение, что мяч в ногах Динамо изготовлен из грубого каучука, который набит песком и галькой. При приеме снаряда Валеркины горемыки пытаются как можно раньше от него избавиться, а не двигать к воротам соперника. Во что они пытаются играть, знает лишь Дикий Пудель.)))
Краснодар, кстати, мне тоже не понравился (если в целом). Спецрян... , куда ему в Европу ? Акститесь, господа ! Он даже угловой подать не может и штрафной - все мячики от его навесов в динамовских деревяшек летели...
Мама дорогая... Валеру бы спросить, что он с ребятами на тренировке делает..., да вот только ответ будет один: пошлёт куда подалее и глаза свои бестолковые выпучит. Уж это он умеет!
По игре...
У Динамо по итогу матча подряд проходили не более 3-х передач, причем независимо: в атаку команда бежит, защищается или проходит середину поля. О чём это говорит ? Лишь о том, что непрофессионализм футболистов ярко выражен. И дело здесь не в отсутствии сыгранности, а в Умениях работать с мячом, причём элементарных. Складывается ощущение, что мяч в ногах Динамо изготовлен из грубого каучука, который набит песком и галькой. При приеме снаряда Валеркины горемыки пытаются как можно раньше от него избавиться, а не двигать к воротам соперника. Во что они пытаются играть, знает лишь Дикий Пудель.)))
Краснодар, кстати, мне тоже не понравился (если в целом). Спецрян... , куда ему в Европу ? Акститесь, господа ! Он даже угловой подать не может и штрафной - все мячики от его навесов в динамовских деревяшек летели...
Я думаю, что сказалось напряжение. Маричаль сыграл очень неплохо, хотя в двух случаях мог нарваться на КК. Но в Динамо несыгранная оборона- а это самое страшное, что может быть. И конечно, появление Рубенса мне непонятно. Он не впечатлил, хотя эта первая его игра. К Карпину конечно вопросы есть, но что он может сделать, если у него отсутствует целая группа ведущих игроков? А вот по Сергееву, к нему вопросы имеются... Я же говорил, что он игрок очень специфичный и не под всякую схему подходит. Пока, я вижу питерского Сергеева...
Я думаю, что сказалось напряжение. Маричаль сыграл очень неплохо, хотя в двух случаях мог нарваться на КК. Но в Динамо несыгранная оборона- а это самое страшное, что может быть. И конечно, появление Рубенса мне непонятно. Он не впечатлил, хотя эта первая его игра. К Карпину конечно вопросы есть, но что он может сделать, если у него отсутствует целая группа ведущих игроков? А вот по Сергееву, к нему вопросы имеются... Я же говорил, что он игрок очень специфичный и не под всякую схему подходит. Пока, я вижу питерского Сергеева...