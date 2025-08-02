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Поздний гол Кордобы принёс «Краснодару» победу над «Динамо»

вчера, 22:29
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

В третьем туре чемпионата России «Краснодар» на своем поле обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0.

Единственный гол на 87-й минуте забил колумбийский нападающий «быков» Джон Кордоба.

«Краснодар» набрал 6 очков и теперь занимает третье место.

«Динамо», оставшись с 4 очками, находится на девятой строчке турнирной таблицы.

В рамках следующего четвертого тура 10 августа состоятся матчи «Оренбург» – «Краснодар» и «Сочи» – «Динамо».

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Кордоба Джон  Стадион «Ozon Арена»
Источник: soccer.ru Фото: Официальный сайт ФК «Краснодар»
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Все комментарии
a-league
a-league
сегодня в 13:25, ред.
Вытащил Кордоба лучшего тренера прошедшего сезона буквально за уши, ибо по факту шансов у Краснодара было не больше, чем у Динамо. Быки были чуть ближе на подступах к воротам Динамо, да и только ...
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 13:05
Возможно и плод, но уже созревший...))) Удачи!!!
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:03
Спасибо! Посмотрим так ли я прав или это плод моего воображения)))
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 12:54
Толково, я даже сказал бы- прозорливо!!! Ну поглядим. Ваше умение аналитически мыслить и рассматривать футбольную ситуацию, я заметил давно. В Ваших комментариях нет шаблона, нет избитых стандартных фраз, и очень много не похожего на остальных... Это делает вам Честь!!!)))
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:41
Раз уж зашёл такой разговор, то скажу, что вояж Винисиуса - это протест на позицию Мбаппе. И это мне нравится! Предполагаю, что вини не нужен такой играющий тренер, который займёт его место на поле( левая бровка), будет определять состав и зарабатывать больше него. Вот он и поставил условие или на равных или расходимся. Это всего лишь мои предположения. Скоро увидим, что там в Реале происходит.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 11:59
А он, я думаю- уже диктует. Пока это еще не очень заметно, но похоже. А про Алонсо- в самую точку!!! Почти уверен, что, ни с его тренерским авторитетом управлять таким составом. Сейчас, он пытается менять схемы, переставляет фигуры, но всё это- делается методом тыка, но не является продуманными действиями.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:54
Предполагаю, что Мбаппе станет лидером Реала, начнёт диктовать свои условия, как в псж и Месси в барсе. А Алонсо отведёт роль статиста, такой играющий тренер. В Реале подобного ещё не было, но я это допускаю.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 11:32
У Баварии сейчас не тот состав, чтобы возрождаться. Половину, как минимум надо отчислить. Тот же Кейн не соответствует требованиям Компани. У него уже не хватает сил, чтобы даже выйти из офсайда, неговоря уже о том, чтобы выбежать в контратаку Баварии... Пока, радует то, что подписали Диаса. Посмотрим, может придётся ко двору.

Что касается Алонсо, то я не представляю себе его стиль работы в Реале. Вини уже отказался работать на поле. Наверняка откажется и черепаха... Я не берусь, что либо предсказывать, но увольнение Великого Анчи считаю преступлением маразматика Переса!!!!!!!
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:23
Рад приветствовать Вас !!! Да, Алонсо не уровень амбиций Реала, что уж говорить. Да и весь Реал вызывает тревогу. Чем-то ситуация напоминает тот галактикос, где были звёзды и не было результата и игры командной. Да и возрождения Баварии хотелось бы.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 11:10
Приветствую, Уважаемый!!!
А даже, если и было сравнение, то с кем себя сравнивать- с Алонсо, а он, кто такой? Его хватило на один сезон, с его прямолинейным, силовым и предсказуемым футболом. Компани убедительно показал и доказал, чего стоит футбол Алонсо...
viv
viv
сегодня в 10:30
Чемпион вырвал победу на последних минутах.
barca200885
barca200885 ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 10:14
Сути дела меняет. Значит исходная ошибка за номером 56. Остальное уже как следствие. Тут, конечно, стоит отметить действия Кордобы. Здорово у него получилось.
Sergo81
Sergo81 ответ Николай 1 (раскрыть)
сегодня в 09:26
Ну и где тут сравнение с Алонсо ? Сказал, что все проигрывают, это у всех бывает.. А Алонсо один смог без поражений в одном сезоне. Это для информации и только и всего.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 09:10
В прошедшем сезоне, Байер никого не потерял, а Бавария никого не приобрела, так что, все были в равных составах. Твое желание отмазать Алонсо, мне понятно. Но надо же реально оценивать ситуацию, а главное- объективно.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 08:59, ред.
Но как видно, не всегда и не с каждым тренером Бавария берет титулы, что и показала работа Тухеля. А вот Компани, на которого никто не надеялся, сумел поднять мертвецкую Баварию, заставил играть Упомекано и именно при Компани раскрылся Мусиала. Ты недавно доказывал мне, что для того, чтобы говорить о Баварии не обязательно жить в Германии. Ну так вот, для полного понимания о Баварии, как и обо всем немецком футболе- обязательно жить в Германии, просто необходимо!!!
Живя в России, ты получаешь, лишь выбранную информацию, в дозированном количестве. Живя в Германии, ты имеешь возможность видеть все футбольные передачи и читать- самых продвинутых немецких специалистов...
И вообще, пора бы уже знать, что в Баварии, уже давно нет единства в руководстве. Это, пожалуй главная проблема клуба.
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:49, ред.
Бавария без тренера(с любым тренером) может всех выигрывать, главное им(игрокам) не мешать, конфликты не создавать. Это всегда так было.
Поэтому не надо делать из Баварии какого то середняка.
С Алонсо то еще можно согласиться, были провалы и тренер он начинающий, можно сказать. Но чтобы Баварию ставить в один ряд или ниже Байера...
Повторюсь, Бавария в любом состоянии брала и будет брать чемпионат. У них состав лучше всегда, чем у других в БЛ, пусть и без суперзвёзд. В первую очередь и самое главное у них дух победителя. Только не надо с этим спорить, это факт. Нет у них конкурентов, только временные.
Поэтому, в оправдание Алонсо можно сказать, что даже будь он более опытным, не смог бы тягаться с Баварией на дистанции. Тем более с такой Баварией, которая начала тратить более 100млн за игрока. В Байер всегда берут на перспективу и цели у них соответственно более скромные.
И еще один из самых главных аргументов. Байер всегда продаёт своих лидеров, в отличие от редких продаж Баварии. Поэтому не надо выдавать желаемое за действительное. Точнее, представлять Алонсо каким то физруком. Со своими ресурсами, которые у него были в наличии, он отработал на 5. Если и были у него недоработки, это нормально, начинающий тренер, состав не топ клуба. Другое дело, если провалится в Реале, тут уже вся ответственность на нём.
Capral
Capral ответ Николай 1 (раскрыть)
сегодня в 08:34
А кто такой Алонсо и что он выиграл?! Даже начинающий тренер Компани указал ему, его место, а команда 2й лиги вышвырнула Байер из кубка страны. Да разве только это? Разгромы от Аталанты, Ливерпуля и экспериментальной Баварии показали истинный уровень понтореза Алонсо...
Николай 1
Николай 1
сегодня в 04:44
"— Это ваше первое поражение после ухода из «Ростова». Отвыкли уже от отрицательных эмоций?
— Да, их какое-то время не было, но они 100 процентов будут ещё. Судьба тренера в этом и заключается. Нет ни одного тренера в мире, который бы не испытывал их на протяжении сезона. Разве что Хави Алонсо с «Байером» ни разу не проиграл в чемпионате Германии недавно. Мы проиграли, да, это неприятно. Надо больше работать, — приводит слова Карпина пресс-служба клуба на официальном сайте."
Быдловатый понторез сравнил себя с Хави Алонсо. Я пошёл за памперсом-этого клоуна без смеха слушать невозможно.
Sergo81
Sergo81 ответ Lobo77 (раскрыть)
сегодня в 01:38
Он и был в офсайде, да выбежал. А такие не берутся. Как сказал Акинфеев - Ибра плюнул мне в девятку, я даже не увидел как.
Lobo77
Lobo77 ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 01:35
Леон мог бы шаг сделать вперед и негр оказался б в офсайде. Например. Молод юн и не обучен паря.
Да и воротчик между ушей получил. Такие берутся. Ведь даже затянулся.
А вообще игра была г...
Ну да травмы такие.
Я вообще ждал что Динамо пару получит минимум.
Sergo81
Sergo81 ответ barca200885 (раскрыть)
сегодня в 01:26
Что-то путаете, один в один был Зайдензал леон 56 номер. Лично у меня к нему нет вопросов по эпизоду. Ну если только я попытался бы в подкате выбить мяч в момент приёма. По ощущениям было мгновение, когда можно дотянуться. А так всё грамотно он сделал.
Capral
Capral ответ barca200885 (раскрыть)
сегодня в 00:46
К Маричалю, в принципе претензий ноль. Он как мог закрывал свою позицию, выдвигался в опорную зону и постоянно боролся с Кордобой...
barca200885
barca200885 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:43
Пересмотрел момент. Сам матч смотрел в пол-уха. Он ему просто позицию проиграл и двое были в полупозиции. Групповая ошибка, но изначально пошло с Маричаля.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:41
Да, точно, Корея.
Capral
Capral ответ barca200885 (раскрыть)
сегодня в 00:40
Это групповая ошибка. Трое динамовцев столпились в штрафной, позволив Кордобе пройти, чуть ли не вдоль всей штрафной и нанести удар.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:38, ред.
Сеул - это Корея. Ладно - не суть. Щас гляну сам.
barca200885
barca200885 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:37, ред.
Позиция может и родная, но в данном игровом моменте изначально Кордоба играл против Маричаля. Кордоба его, по сути, переиграл один в один. Подстраховки не было. Такое в футболе бывает.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:35
Барса сейчас гостит в Азии. Вчера кажется, сыграли с Сеулом и выиграли -7:3.
Capral
Capral ответ barca200885 (раскрыть)
сегодня в 00:34
А Глебов где был? Это его родная позиция.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:33
Чё за матч ?
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