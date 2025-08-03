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Флик не хочет отпускать Фермина Лопеса из «Барселоны»

вчера, 09:43

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не намерен расставаться с полузащитником каталонцев Фермином Лопесом.

Как сообщает источник, немецкий специалист надеется удержать 22-летнего футболиста в составе, поскольку верит в его потенциал. Игрок заверил тренера, что не станет покидать «сине-гранатовых» и хочет добиться успеха с этой командой.

В сезоне-2024/25 он сыграл 46 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 10 результативных передач.

Недавно стало известно о том, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за трансфер Лопеса 70 млн евро.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 13:46
Всё ещё верит в молодого талантливого игрока.
Vilar
Vilar
вчера в 10:39
Ну, наверное, не только Флик решает уйдёт Лопес или останется. Денежки всему голова.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:25, ред.
Флик молодец, что имеет свою точку зрения в вопросах комплектования и способен ее обосновывать. Только, мне кажется, слова тренера о желании удержать Лопеса, были сказаны ещё до сообщений из МЮ об интересе к игроку. Сейчас ситуация зависит от хозяев Барселоны. Однако, как ни крути, долги надо отдавать, потому, что они быстро растут. Флику придётся согласиться с любым решением клуба.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:14
Тренер знает что такой игрок как Фермин, часть чемпионскй команды.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:51
Толковые игроки везде нужны...
Гость
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