Флик не хочет отпускать Фермина Лопеса из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не намерен расставаться с полузащитником каталонцев Фермином Лопесом.
Как сообщает источник, немецкий специалист надеется удержать 22-летнего футболиста в составе, поскольку верит в его потенциал. Игрок заверил тренера, что не станет покидать «сине-гранатовых» и хочет добиться успеха с этой командой.
В сезоне-2024/25 он сыграл 46 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 10 результативных передач.
Недавно стало известно о том, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за трансфер Лопеса 70 млн евро.