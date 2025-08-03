Флик не хочет отпускать Фермина Лопеса из «Барселоны»

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вчера, 09:43

Главный тренер «Барселоны» не намерен расставаться с полузащитником каталонцев .

Как сообщает источник, немецкий специалист надеется удержать 22-летнего футболиста в составе, поскольку верит в его потенциал. Игрок заверил тренера, что не станет покидать «сине-гранатовых» и хочет добиться успеха с этой командой.

В сезоне-2024/25 он сыграл 46 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 10 результативных передач.

Недавно стало известно о том, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за трансфер Лопеса 70 млн евро.