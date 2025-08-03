Карпин – о трансферной кампании «Динамо»: «Кто есть, тот есть»

После поражения от «Краснодара» в третьем туре чемпионата РПЛ главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о том, доволен ли он трансферной кампанией клуба:
Хоть один тренер вам в жизни когда-то говорил, какие позиции, кого рассматривает? Клуб все знает, занимается теми вещами, про которые мы говорили. Случится – узнаете. Не случится – значит, не узнаете. Говорить про «довольны», «недовольны» – мне надо командой заниматься. А трансферная кампания – прерогатива клуба. Кто есть, тот есть. Надо с ними играть.
Поражение в Краснодаре стало для «Динамо» первым под руководством Карпина. За весь матч «бело-голубые» не нанесли ни одного удара в створ.
Анчелотти проработал в Мюнхене меньше года и был уволен. Я не сомневался, что Карпин затеет перестройку, потому что играть, в тот футбол, что играл чех было недопустимо. Поэтому, я лично буду ждать и верить.
На мгновенный результат я не надеялся, понимая, что за три тура команду не меняют.
Беспокоит только одно- чтобы Валера, сам не психанул и не ушел. Нужна поддержка со стороны руководства...
А так, условия для работы есть и не плохие.
Анчелотти проработал в Мюнхене меньше года и был уволен. Я не сомневался, что Карпин затеет перестройку, потому что играть, в тот футбол, что играл чех было недопустимо. Поэтому, я лично буду ждать и верить.
На мгновенный результат я не надеялся, понимая, что за три тура команду не меняют.
Беспокоит только одно- чтобы Валера, сам не психанул и не ушел. Нужна поддержка со стороны руководства...
А так, условия для работы есть и не плохие.