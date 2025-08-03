Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Карпин – о трансферной кампании «Динамо»: «Кто есть, тот есть»

сегодня, 00:55
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

После поражения от «Краснодара» в третьем туре чемпионата РПЛ главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о том, доволен ли он трансферной кампанией клуба:

Хоть один тренер вам в жизни когда-то говорил, какие позиции, кого рассматривает? Клуб все знает, занимается теми вещами, про которые мы говорили. Случится – узнаете. Не случится – значит, не узнаете. Говорить про «довольны», «недовольны» – мне надо командой заниматься. А трансферная кампания – прерогатива клуба. Кто есть, тот есть. Надо с ними играть.

Поражение в Краснодаре стало для «Динамо» первым под руководством Карпина. За весь матч «бело-голубые» не нанесли ни одного удара в створ.

Подписывайся в ВК
Все новости
Агент Батракова: «„Локомотив“ не сможет полноценно заменить Алексея»
Вчера, 16:47
Официально«Сочи» подписал Топинку у «Локомотива»
Вчера, 11:19
В РПЛ завезли топ-легионеров. Не только Жедсон из «Спартака» новая звезда лиги
01 августаМаксим Тарасов в блоге "Соккер" ТопКомментарии5
Жедсон: «Понимаю, что Станкович не будет моим другом»
01 августа
Сергеев объяснил, почему перешёл в «Динамо», а не в «Спартак»
01 августа
Официально«Спартак» объявил о переходе Жедсона
31 июля
Сортировать
Все комментарии
Николай 1
Николай 1 ответ SHEFFIELD UNITED (раскрыть)
сегодня в 13:31
Всё больше по своим.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:49
Вот поэтому, ты со мной и общаешься...))))))))))))))))))))))))))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:47
По долгу службы, да и в годы учебы Судьба сводила меня с ними...
Всяко было..., но то, что они умны, - не отнять.
Отец мне всегда говорит: " Лучше с умным потерять, чем с дураком найти ". Тому и следую...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:43
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 11:41
    )))))
    Анекдот в тему:

    Спорят два еврея... Подходит к ним третий и молча слушает одного и другого. Час слушает, два, три... Потом и говорит: " Ой, да не морочьте мне голову! "
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 11:36
    А мы сейчас не разбираем конкретно личность Индзаги, хотя, он, еще по финалу с Монстром МС показал себя дальновидным и думающим тренером. Мы говорим только о том, как идеально он поставил раком гонимого- непринужденно и в классическом стиле. А то, что он получил разгром в финале, так это лишний раз свидетельствует о бездарности Флика...)))
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 11:26, ред.
    А где сейчас Флик и Индзаги ? Флик , с гордо поднятой головой продолжает рулить одним из лучших клубов мира , а вот Симоне сбежал на край света после финала ЛЧ. Он, держу пари, после ПСЖ сам не рад своему фарту с Барселоной. Именно фарту, а не придуманной лишь тобой "тактической Мудростью".

    По Флику... Ты пытаешься меня выставить его персофаном, однако это бесполезно: я указываю не только на его достоинства, но и недостатки, главный из которых - гордыня. Она та и отобрала у него ушастого...
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 11:21
    Не собираюсь с тобой начинать объяснения, по принципу "сам дурак".
    Это для тебя, любой кто обидит гонимого становится врагом народа, в том числе и Фёллер, которого ты оскорбляешь последними словами. Правильно Фёллер сказал: "Флик- не мужик, обещал и не сделал." И правильно сказал- не уверен, не обещай.
    А я тебе говорил, найдется тренер, который опустит твоего Флика ниже плинтуса, с его 56ьными офсайдными ловушками. Вот и нашелся- Индзаги...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 11:12, ред.
    Доказывать я тебе ничего не собираюсь, потому как мои комменты - собственная точка зрения и предмет обсуждения не только от тебя, но и от всех пользователей сайта. Что до твоего личного суждения, то выглядит это так: сначала симпатия либо антипатия к индивиду, а затем уже сам футбол. Это и объясняет " любовь " к Флику и в то же время безмерный карт-бланш Валере - бездарю. Поэтому да, дальше в таком ракурсе это уже не дискуссия - только саблю тупить...
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 10:42
    А кому сейчас легко?
    Capral
    Capral ответ 112910415 (раскрыть)
    сегодня в 09:20
    Больше, чем много.
    112910415
    112910415
    сегодня в 09:16
    Много проблем, много!
    Gotlib
    Gotlib ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 07:56, ред.
    Только Осипенко и Глебов перешли в Динамо. И то, Глебов перешёл ещё при Личке.
    Вещий
    Вещий
    сегодня в 07:47
    Добавить просто нечего.... все ясно и понятно.
    84pgfa8bpb3q
    84pgfa8bpb3q
    сегодня в 07:17
    В Ростове получалось получше...
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 07:15, ред.
    Был бы ты человеком объективным и знающим российский футбол, мы могли бы продолжить дискуссию. А так, в твоих словах только желание оскорбить тренера или что-то мне доказать. Если ты, уже после третьего тура, без учёта кадровых проблем команды требуешь результат, то говорить нам не о чем.
    Или ты думаешь что я не понимаю к чему эти разговоры? Ты даже состава Динамо не знаешь, не знаешь про кадровые потери и даже, кто на какой позиции играет, но уже выставляешь приговор тренеру. И не потому, что он хороший тренер или плохой, но только потому, что он нравится мне. Из этого следует, что никаких разговоров с тобой о Карпине я вести не буду.
    Если только, Валера не психанет и не уйдет, буду за него топить, а там- будь что будет.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 06:40
    Ростов они знатно подербанили...
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 05:23
    За три матча его Динамо нанес всего лишь 5 ударов.
    Соперники в РПЛ сильней ребят сборной Бруней, Кубы и до.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 04:54, ред.
    Витя, родной!!
    Ты сам то понимаешь, что пишешь ?!
    Есть народная мудрость: " Кто малого хочет, тот дёшево стоит ". Поэтому Валера , в тренерском аспекте, больше циник, приспособленец и тюфяк (как и Семак), нежели амбициозный мужик, у которого есть достойная цель.

    Что значит кого дают, с тем и работаю ?! Что значит типа руководство обо всём в курсе и всё понимают?! Раз они все понимают, значит по логике и делают все правильно, и, соответственно игроков ему покупают правильных, а ежли так, тогда Карпин сам себя в днари как коуч записал...

    Поэтому спич его - отнюдь не знак геройства, а свидетельство того, что ему глубоко по хрену на результат команды, а значит и на свою работу. Платят лошадиное бабло и х... с ней. Вот в этом весь твой хвалёный Валера.
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 04:40
    Нужно время. Москва не сразу строилась.
    SHEFFIELD UNITED
    SHEFFIELD UNITED
    сегодня в 04:26
    Карпин пока пристреливается.
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 03:02
    Ну в Ростове у него тоже не сразу дело пошло присматривается к игрокам
    1 984
    1 984 ответ Vilar (раскрыть)
    сегодня в 02:10
    Здравствуйте.
    1. Я не создаю группы, я просто запускаю её согласно действующих правил.
    2. А сейчас, кто, по вашему, в группе играет?
    Capral
    Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    сегодня в 01:57, ред.
    Я думаю менять ничего не надо, надо дать тренеру время и возможность спокойно работать. И не требовать мгновенного результата. Можно вспомнить множество случаев, с самыми известными тренерами, у которых не сразу все получалось. Взять хотя бы Гвардиолу и Анчелотти. Гвард за три года в Баварии не выиграл ни одной ЛЧ, хотя приглашали его, исключительно для этой цели.
    Анчелотти проработал в Мюнхене меньше года и был уволен. Я не сомневался, что Карпин затеет перестройку, потому что играть, в тот футбол, что играл чех было недопустимо. Поэтому, я лично буду ждать и верить.
    На мгновенный результат я не надеялся, понимая, что за три тура команду не меняют.
    Беспокоит только одно- чтобы Валера, сам не психанул и не ушел. Нужна поддержка со стороны руководства...
    А так, условия для работы есть и не плохие.
    ABir
    ABir
    сегодня в 01:47
    Валера, как всегда краток и понятен в суждениях.
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:32
    Как считаете, какие вещи в плане управления клубом его руководством нужно менять в первую очередь?
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 01:27
    «Кто есть, тот есть» - а потом будет ясно - "кто есть кто"...)
    Capral
    Capral
    сегодня в 01:13
    Правильно Валера сказал- достойно и по мужски. Это ведь только пивное ничтожество, постоянно ныл и скулил- как ему хочется возможностей Зенита. А Валера работает с теми кто есть и не плачется. Конечно, если в составе выходят молодые Смелов и Александров- это уже настораживает. Большого выбора у Карпина нет. Только только начали наигрывать Осипенко и у него уже травма. Бителло тоже пропал. И вот сейчас, вопрос: как же можно было продать Карраскаля и остаться ни с чем?! Ведь вчера, некому было вести игру, команда играла, как в потемках. Руководству нужен результат?! Ну пусть выходят на поле и играют!!!
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd
    сегодня в 01:07
    Не слишком оптимистичный и воодушевляющий настрой и подход, но зато реалистичный, деловой, достаточно взвешенный.
    CCCP1922
    CCCP1922
    сегодня в 01:06
    Карпин стал меньше дерзить
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     