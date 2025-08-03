Кан: «Бундеслига не играет важной роли на международном уровне»

Бывший голкипер мюнхенской «Баварии» оценил узнаваемость немецкого чемпионата в сравнении с другими европейскими лигами.

Мы всегда должны смотреть на Бундеслигу с двух сторон. На национальном уровне она остаётся устойчивой. С очень высокой средней посещаемостью и значительной популярностью в Германии. Но на международном уровне она не играет важной роли. Когда я разговариваю с людьми по всему миру, они не видят разницы между Бундеслигой, Серией A и Лигой 1. АПЛ и Ла Лига заметно выделяются. Все знают их звёзд и клубы.