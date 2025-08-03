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Кан: «Бундеслига не играет важной роли на международном уровне»

вчера, 10:49

Бывший голкипер мюнхенской «Баварии» Оливер Кан оценил узнаваемость немецкого чемпионата в сравнении с другими европейскими лигами.

Мы всегда должны смотреть на Бундеслигу с двух сторон. На национальном уровне она остаётся устойчивой. С очень высокой средней посещаемостью и значительной популярностью в Германии. Но на международном уровне она не играет важной роли. Когда я разговариваю с людьми по всему миру, они не видят разницы между Бундеслигой, Серией A и Лигой 1. АПЛ и Ла Лига заметно выделяются. Все знают их звёзд и клубы.

Ранее стало известно, что Кан в скором времени вернётся к работе эксперта на телевидении.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:00, ред.
Тут вопрос то в другом. Нет у Бундеслиги цели быть в тренде. Будет такая цель ( новая концепция), будет и Боруссия и Лейпциг и Гладбах в конкурентах Мюнхену. Сейчас же цель обратная - моно лидер и полносчики снарядов. В этой связи, нет предмета как такового для таких Сожалений Кана.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:44, ред.
По мне так классный турнир в отличии от КЧМ)))
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