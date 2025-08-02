«Локомотив» обыграл «Пари НН» и продолжает лидировать в РПЛ

В матче третьего тура чемпионата РПЛ «Пари НН» уступил московскому «Локомотиву» с результатом 2:3.
Игра прошла в Грозном.
По ходу встречи «железнодорожники» вели 2:0. Дмитрий Воробьев забил первым на 29-й минуте, а на 59-й отличился Алексей Батраков.
Далее на 60-й счет «размочил» Вячеслав Грулев, однако на 62-й Сергей Пиняев стал автором третьего гола «Локомотива».
На 71-й минуте уругвайский нападающий Тьяго Весино вновь сократил отставание нижегородцев до одного мяча, однако номинальным хозяевам не удалось спасись от поражения.
«Локомотив» остается единственной командой РПЛ, которая еще не теряла очков в нынешнем сезоне. С тремя победами подряд и 9 баллами «железнодорожники» лидируют в чемпионате.
«Пари НН» с тремя поражениями и без очков занимает предпоследнее 15-е место.
В четвертом туре 9 августа «Локомотив» примет «Спартак», а 10 августа состоится матч «Ростов» – «Пари НН».
Нижегородцы вполне слаженной и цуелеустремл1ённой командой сегодня были.
ДВА гола Локомотив забил после ИНДИВИДУАЛЬНЫХ действий своих игроков.
Ни о какой ИГРЕ со стороны их даже близко не видел.
Жаль Пари НН.
Но, судя по тому, КАК ИГРАЮТ, скоро победы придут.
Нижегородцы вполне слаженной и цуелеустремл1ённой командой сегодня были.
ДВА гола Локомотив забил после ИНДИВИДУАЛЬНЫХ действий своих игроков.
Ни о какой ИГРЕ со стороны их даже близко не видел.
Жаль Пари НН.
Но, судя по тому, КАК ИГРАЮТ, скоро победы придут.