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«Локомотив» обыграл «Пари НН» и продолжает лидировать в РПЛ

вчера, 22:28
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

В матче третьего тура чемпионата РПЛ «Пари НН» уступил московскому «Локомотиву» с результатом 2:3.

Игра прошла в Грозном.

По ходу встречи «железнодорожники» вели 2:0. Дмитрий Воробьев забил первым на 29-й минуте, а на 59-й отличился Алексей Батраков.

Далее на 60-й счет «размочил» Вячеслав Грулев, однако на 62-й Сергей Пиняев стал автором третьего гола «Локомотива».

На 71-й минуте уругвайский нападающий Тьяго Весино вновь сократил отставание нижегородцев до одного мяча, однако номинальным хозяевам не удалось спасись от поражения.

«Локомотив» остается единственной командой РПЛ, которая еще не теряла очков в нынешнем сезоне. С тремя победами подряд и 9 баллами «железнодорожники» лидируют в чемпионате.

«Пари НН» с тремя поражениями и без очков занимает предпоследнее 15-е место.

В четвертом туре 9 августа «Локомотив» примет «Спартак», а 10 августа состоится матч «Ростов» – «Пари НН».

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01 августа
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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ NYJ (раскрыть)
сегодня в 10:11
Да, Спартак команда непредсказуемая, но проверка будет хорошая. Хотя Краснодар то мы прошли в гостях. Но с обороной надо поработать тр.штабу. ЛОКО ВПЕРЁД!)
NYJ
NYJ ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 07:22
Вот через неделю со Спартаком и посмотрим, с такой обороной оптимизма меньше
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:19
В первом тайме Митрюшкин пару раз потащил конкретно. Оборона у нас решето. Но победили, ну и хвала Небесам. Лишь бы не было как в прошлом сезоне - до перерыва "сапсан", после - дрезина).
С победой, Паровозы!
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 02:59
В прошлом сезоне уже замахнулись - промахнулись и лоханулись...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:50
А кто выбирал место проведения игры в Грозном. ? Там на свой Ахмат то не особо ходят, а эту игру посетили 232 человека. Официальная цифра. Это позорище - матч РПЛ.
амурец
амурец
вчера в 23:27
Локо с победой
Шуня771
Шуня771
вчера в 23:13
А может замахнуться машинистам на чемпионство?)
Пока Зенит считает в каком году юбилей покидать всех в "топку"!)
kinderpingui
kinderpingui ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:05
ждём победы НН со спартаком
viv
viv
вчера в 22:53
Локомотив обыграл Пари НН набрал 9 очков и где то в Санкт Петербурге задумались опять переносить юбилей)))
112910415
112910415
вчера в 22:42
Кто больше забьёт, тот побеждает
Кокосик
Кокосик
вчера в 22:35
По сути,оба пропущенных гола сами себе привезли. В обороне бардачный бардак! Забей Пиняев 4-ый гол Локо и можно было бы дышать спокойно. Но поюеда есть победа,хоть и очень тяжёлая. Всех КЗ болельщиков с победой!!! Готовимся к дерби...там будет ооооооочень сложный матч
lukarelli
lukarelli
вчера в 22:32
Шпиле надо в помощь Милю
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:32, ред.
Я, например, НЕ увидел по ИГРЕ, что паровозы выиграли.
Нижегородцы вполне слаженной и цуелеустремл1ённой командой сегодня были.
ДВА гола Локомотив забил после ИНДИВИДУАЛЬНЫХ действий своих игроков.
Ни о какой ИГРЕ со стороны их даже близко не видел.
Жаль Пари НН.
Но, судя по тому, КАК ИГРАЮТ, скоро победы придут.
Гость
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