«Локомотив» обыграл «Пари НН» и продолжает лидировать в РПЛ

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вчера, 22:28

В матче третьего тура чемпионата РПЛ «Пари НН» уступил московскому «Локомотиву» с результатом 2:3.

Игра прошла в Грозном.

По ходу встречи «железнодорожники» вели 2:0. забил первым на 29-й минуте, а на 59-й отличился .

Далее на 60-й счет «размочил» , однако на 62-й стал автором третьего гола «Локомотива».

На 71-й минуте уругвайский нападающий вновь сократил отставание нижегородцев до одного мяча, однако номинальным хозяевам не удалось спасись от поражения.

«Локомотив» остается единственной командой РПЛ , которая еще не теряла очков в нынешнем сезоне. С тремя победами подряд и 9 баллами «железнодорожники» лидируют в чемпионате.

«Пари НН» с тремя поражениями и без очков занимает предпоследнее 15-е место.

В четвертом туре 9 августа «Локомотив» примет «Спартак», а 10 августа состоится матч «Ростов» – «Пари НН».