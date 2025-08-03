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У владельца МЮ требуют 400 млн фунтов за землю под строительство стадиона

вчера, 09:20

Строительство новой арены «Манчестер Юнайтед» на 100 тысяч мест может быть отложено.

По информации источника, на сроки строительства негативно повлияют разногласия по поводу цены земли. Клуб хочет приобрести территорию, используемую под железнодорожный грузовой терминал, и ведёт переговоры с компанией Freightliner, которая владеет и управляет объектом, но они зашли в тупик. Организация готова переехать, но запрашивает за землю около 400 млн фунтов. Джим Рэтклифф, совладелец команды, ясно дал понять, что такая сумма его не устраивает. МЮ готов заплатить около 40-50 млн фунтов.

На данном этапе «красные дьяволы» ещё могут изменить проект так, чтобы эта территория не понадобилась.

Ранее Рэтклифф в своём интервью высказал мнение, что строящийся стадион клуба станет лучшим в мире.

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Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 17:51
Как то дорого за клочек земли
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 14:34, ред.
земля в Англии не из дешовых. Пусть переезжает в Иран и строит там стадион.
Foxes
Foxes
вчера в 09:42
Строительство нового стадиона МЮ откладывается на неопределённый срок!
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