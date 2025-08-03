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14-летний талант академии МЮ забил красивый гол за команду U-18

вчера, 10:25

Четырнадцатилетний игрок «Манчестер Юнайтед» Джей Джей Габриэль отметился красивым голом.

В матче за команду до 18 лет футболист смог обыграть трёх защитников в штрафной площади и отправить мяч в ворота соперника. Видео набрало популярность после публикации в аккаунте UtdDistrict в Сети «X».

Габриэль считается одним из лучших нынешних игроков академии МЮ, также его часто называют «Малышом Месси». Недавно он получил 95-й номер — самый высокий, когда-либо выдававшийся клубом.

Вундеркинда привлекли к тренировкам с командой U-18 в прошлом году.

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