Тренер «Пари НН»: «На тактической доске мы обыграем „Барселону“»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в третьем туре чемпионата России:
Очень тяжело и болезненно принимать такое поражение, такой исход матча, потому что ребята этого не заслуживают. Доволен их самоотдачей, как они старались до конца, хотели. К сожалению, хорошая команда ошибок не прощает. Опять допустили детские банальные ошибки, а свои моменты не реализовали. Думаю, «Пари НН» не заслужил такого результата, но это жизнь.
План планом, но выполнять его будут главные гладиаторы – футболисты на поле. Всегда шучу с тренерским штабом, что на тактической доске мы обыграем «Барселону», но на поле есть и соперники, поэтому человеческий фактор надо учитывать.
Нижегородцы стартовали в РПЛ с трех поражений подряд. Не набрав ни одного очка, «Пари НН» занимает предпоследнее 15-е место. В следующем туре команда Шпилевского сыграет в гостях против «Ростова». Матч состоится 10 августа.
Стадионы не готовы.
А так Шпилевский с своей доски тренер.
Стадионы не готовы.
А так Шпилевский с своей доски тренер.