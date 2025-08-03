Тренер «Пари НН»: «На тактической доске мы обыграем „Барселону“»

Главный тренер «Пари НН» прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в третьем туре чемпионата России:

Очень тяжело и болезненно принимать такое поражение, такой исход матча, потому что ребята этого не заслуживают. Доволен их самоотдачей, как они старались до конца, хотели. К сожалению, хорошая команда ошибок не прощает. Опять допустили детские банальные ошибки, а свои моменты не реализовали. Думаю, «Пари НН» не заслужил такого результата, но это жизнь.

План планом, но выполнять его будут главные гладиаторы – футболисты на поле. Всегда шучу с тренерским штабом, что на тактической доске мы обыграем «Барселону», но на поле есть и соперники, поэтому человеческий фактор надо учитывать.