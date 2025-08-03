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Тренер «Пари НН»: «На тактической доске мы обыграем „Барселону“»

сегодня, 00:27
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в третьем туре чемпионата России:

Очень тяжело и болезненно принимать такое поражение, такой исход матча, потому что ребята этого не заслуживают. Доволен их самоотдачей, как они старались до конца, хотели. К сожалению, хорошая команда ошибок не прощает. Опять допустили детские банальные ошибки, а свои моменты не реализовали. Думаю, «Пари НН» не заслужил такого результата, но это жизнь.

План планом, но выполнять его будут главные гладиаторы – футболисты на поле. Всегда шучу с тренерским штабом, что на тактической доске мы обыграем «Барселону», но на поле есть и соперники, поэтому человеческий фактор надо учитывать.

Нижегородцы стартовали в РПЛ с трех поражений подряд. Не набрав ни одного очка, «Пари НН» занимает предпоследнее 15-е место. В следующем туре команда Шпилевского сыграет в гостях против «Ростова». Матч состоится 10 августа.

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Все комментарии
AKA0077
AKA0077
сегодня в 11:24
Зря вы полезли в этот клуб! Лучше бы и дальше тренировали в Европе
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 07:27
Откуда он взялся вообще?
fra3epqqpm59
fra3epqqpm59
сегодня в 07:19
Пока стоят на вылет, но и у других конкурентов не лучше.
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 05:50
Ага или в Чапая
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:34
Ещё один проходимец видимо...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:13
У Пари НН и Барсы есть одно общее.
Стадионы не готовы.
А так Шпилевский с своей доски тренер.
Capral
Capral
сегодня в 01:17
Не, ну если доской по бошке, то вполне возможно обыграть...
Futurista
Futurista
сегодня в 00:40
Алексей... Шпилевский Барселону на тактической доске по полной)...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:39
Счёт на табло а остальное всё лирика
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