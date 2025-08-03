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Агкацев — о матче с «Динамо»: «Победили на характере»

вчера, 08:15
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев оценил поединок третьего тура Российской Премьер-Лиги против московского «Динамо».

Очень тяжёлый матч, победили на характере. Да, не было много ударов в створ, но был постоянный прессинг, давление. Сложно сохранять концентрацию в таких играх. Что думаю о начале сезона? Мы рассчитывали забрать три победы из трёх. Сегодня показали, как надо двигаться дальше, заслуженно выиграли. Если будем играть так же, как в прошлом сезоне, всё получится.

Напомним, что «быки» смогли победить со счётом 1:0 благодаря голу форварда Джона Кордобы.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:53
А мне Краснодар не понравился. Кордоба обиделся, когда его гол в ворота Динамо кто-то связал с удачей. Этот кто-то, по моему мнению, прав, ведь бело-голубым оставалось продержаться до финального свистка всего несколько минут. Почему Краснодар так плохо стартовал? Такой вопрос уже пора задать тренеру, он за всё отвечает - и за игру, и за результат, и за морально-психологическое состояние коллектива. Что в это время делает Мусаев? Он критикует команду, при этом ведёт себя, как посторонний человек, не связанный с ней. То,, что он говорит, я бы назвал обычным словоблудием. У Семака научился? Пора бы Мураду вернуться на землю и начать работать.
lotsman
lotsman
вчера в 09:44
По такой игре, забитый гол, можно сказать на характере. Вся упорная борьба складывалась к ничьей, но всё таки Краснодар сделал то, к чему стремился. А Динамо не удержал.
derrik2000
derrik2000
вчера в 09:37
Откровенно говоря, ни на каком "на характере" взяли три очка, а благодаря ПРЕКРАСНОМУ удару под перекладину Кордобы.
Так-то весь матч довольно бездарно, с обилием брака, обе команды к чему-то там "стремились"...
НЕ ТАКОГО ФУТБОЛА я ждал в Краснодаре в субботу.
ОХ, не такого...
ptrzj5xp7c4d
ptrzj5xp7c4d
вчера в 09:23
Быкам больше повезло, потому что играли до последнего
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 08:27
На характере Кордобы
Capral
Capral
вчера в 08:24, ред.
Правильно сказал- победили на характере. Динамо могло на характере зацепить ничью, но, не сложилось. Думаю, для Краснодара эта победа важнее, чем возможная ничья для Динамо. Поражения, как и победы- тоже определенная пища для размышлений...
Не могу сказать, что Краснодар по всем статьям переиграл Динамо, но к победе, конечно был ближе. Как всегда и везде, многое решает случай.
Гость
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