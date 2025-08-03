Агкацев — о матче с «Динамо»: «Победили на характере»

Голкипер «Краснодара» оценил поединок третьего тура Российской Премьер-Лиги против московского «Динамо».

Очень тяжёлый матч, победили на характере. Да, не было много ударов в створ, но был постоянный прессинг, давление. Сложно сохранять концентрацию в таких играх. Что думаю о начале сезона? Мы рассчитывали забрать три победы из трёх. Сегодня показали, как надо двигаться дальше, заслуженно выиграли. Если будем играть так же, как в прошлом сезоне, всё получится.