«Аталанта» одержала волевую победу над «Фиорентиной» во встрече 23-го тура Серии А.
Таким образом, на счету бергамасков 61 гол в нынешнем сезоне чемпионата Италии.
Это лучший результат с сезона 1959/1960, когда столько же забитых мячей было у «Ювентуса».
Теперь Валю из плова вышвырнуть нужно.
Теперь Валю из плова вышвырнуть нужно.
Но в целом итальянский чемпионат проповедует футбол акцентированный игру от обороны.
Но в целом итальянский чемпионат проповедует футбол акцентированный игру от обороны.