«Аталанта» - первая команда Италии за 60 лет, кто забил 61 гол за 23 игры

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сегодня, 20:42

«Аталанта» одержала волевую победу над «Фиорентиной» во встрече 23-го тура Серии А.

Таким образом, на счету бергамасков 61 гол в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

Это лучший результат с сезона 1959/1960, когда столько же забитых мячей было у «Ювентуса».