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«Аталанта» - первая команда Италии за 60 лет, кто забил 61 гол за 23 игры

сегодня, 20:42
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)1 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Аталанта» одержала волевую победу над «Фиорентиной» во встрече 23-го тура Серии А.

Таким образом, на счету бергамасков 61 гол в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

Это лучший результат с сезона 1959/1960, когда столько же забитых мячей было у «Ювентуса».

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:02
вот где игры радуют)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
сегодня в 20:51
Уверен это не предел.
Теперь Валю из плова вышвырнуть нужно.
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 20:49
Пипец за 60 лет. Это называется исключение из правил.

Но в целом итальянский чемпионат проповедует футбол акцентированный игру от обороны.
beefs
beefs
сегодня в 20:48
Аталанта возрождается...
mangoх12
mangoх12
сегодня в 20:47
это вам не туринский кабинет
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:45
Весёлая команда 😃
cska vperiod
cska vperiod ответил unoejk
сегодня в 20:45
Уже разобрались и я вам уже дважды ответил. На этом закроем вопрос.
2ы вы законченные!
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