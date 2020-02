17-летний Рейна забил эффектный гол и установил рекорд в Кубке Германии

Полузащитник дортмундской «Боруссии» отличился красивым голом в матче 1/8 финала Кубка Германии против «Вердера» (2:3).

На 78-й минуте 17-летний американец эффектно обыграл защитника у границы штрафной «Вердера» и по дуге отправил мяч в дальний верхний угол ворот, став самым молодым автором гола в истории турнира.