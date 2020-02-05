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17-летний Рейна забил эффектный гол и установил рекорд в Кубке Германии

сегодня, 03:44
ВердерЛоготип футбольный клуб Вердер (Бремен)3 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна отличился красивым голом в матче 1/8 финала Кубка Германии против «Вердера» (2:3).

На 78-й минуте 17-летний американец эффектно обыграл защитника у границы штрафной «Вердера» и по дуге отправил мяч в дальний верхний угол ворот, став самым молодым автором гола в истории турнира.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:11
Гол конечно красивый положил!!! Жаль еще не забил, а ведь мог.
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