17-летний Рейна забил эффектный гол и установил рекорд в Кубке Германии

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна отличился красивым голом в матче 1/8 финала Кубка Германии против «Вердера» (2:3).
На 78-й минуте 17-летний американец эффектно обыграл защитника у границы штрафной «Вердера» и по дуге отправил мяч в дальний верхний угол ворот, став самым молодым автором гола в истории турнира.
WHAT A GOAL 🤤— Goal (@goal) 4 февраля 2020 г.
The #USMNT’s next star? 🇺🇸
17-year-old Gio Reyna scored his first goal for Borussia Dortmund tonight 💛🖤
The youngest ever player to score in the DFB-Pokal 👏 pic.twitter.com/bWCl7q54pu