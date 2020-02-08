Защитник «Барселоны» Фирпо: «Хотел бросить футбол, он мне не нравился»

Защитник «Барселоны» Эктор Фирпо перед игрой 23-го тура Примеры с «Бетисом» рассказал, что в детстве он не любил футбол:
Меня заставляли играть для того, чтобы я нашел друзей. Мне не нравилось играть.
Приходил домой в слезах после каждой тренировки. Я говорил, что хочу бросить футбол, потому что он мне не нравился.
Матч с «Бетисом» - особенный для меня. Интересно, как меня встретят. Там большой стадион, который фанаты делают великим. Там невероятная атмосфера.
Тут сложно играть. Местные болельщики отличаются великолепной поддержкой. Когда я выступал за «Бетис», то даже не хотел думать, какое давление оказывается на соперника на этом стадионе.
В «Барселоне» нужно не просто побеждать, а еще необходимо показывать хорошую игру. Тут иное давление, чем в «Бетисе». Сетьен - тренер с четкими идеями, которые он не изменит. Он любит универсальных футболистов, потому что он тогда может менять систему. Чем на больших позициях можешь играть, тем лучше для тебя.
Напомним, что «Барселона» вылетела в четвертьфинале Кубка Испании, проиграв «Атлетику».