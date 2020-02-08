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Защитник «Барселоны» Фирпо: «Хотел бросить футбол, он мне не нравился»

сегодня, 19:36
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 23:00 Не начался

Защитник «Барселоны» Эктор Фирпо перед игрой 23-го тура Примеры с «Бетисом» рассказал, что в детстве он не любил футбол:

Меня заставляли играть для того, чтобы я нашел друзей. Мне не нравилось играть.

Приходил домой в слезах после каждой тренировки. Я говорил, что хочу бросить футбол, потому что он мне не нравился.

Матч с «Бетисом» - особенный для меня. Интересно, как меня встретят. Там большой стадион, который фанаты делают великим. Там невероятная атмосфера.

Тут сложно играть. Местные болельщики отличаются великолепной поддержкой. Когда я выступал за «Бетис», то даже не хотел думать, какое давление оказывается на соперника на этом стадионе.

В «Барселоне» нужно не просто побеждать, а еще необходимо показывать хорошую игру. Тут иное давление, чем в «Бетисе». Сетьен - тренер с четкими идеями, которые он не изменит. Он любит универсальных футболистов, потому что он тогда может менять систему. Чем на больших позициях можешь играть, тем лучше для тебя.

Напомним, что «Барселона» вылетела в четвертьфинале Кубка Испании, проиграв «Атлетику».

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 20:17
Перейдя в Барсу, он его и бросил ) теперь в балете парнишка )
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 20:06
Конечно задумаешся бросить когда попал в Барселону, ведь католонский стиль это антифутбол, провокации и симуляции. Надеюсь как Фирпо вытрясет достаточно бабла с мешка потом перейдет в нормальный клуб и к нему вернется страсть и любовь к футболу.
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 20:04
А теперь за такие деньги нравится.
cska vperiod
cska vperiod ответил unoejk
сегодня в 19:47
В основном в постоянном троллинге и провокациях: это разводит токсичность в комментариях и отпугивает других пользователей, что однозначно плохо для сайта. Ну и 92 бана тоже не с потолка взялись, как и премодерация.
Уважаемый не придумывайте ничего суперординарного, ставит выше или ниже всех, по вашему принципу всех нужно забанить навсегда и закрывать сайт, никаких 92 бана у меня нет и не может быть, просьба разберитесь и восстановите, тем более ничего особенного не произошло, там похлеще происходит и всё катит и вообще сайт для того, чтобы обсуждать футбол и всё, что рядом происходит а не для того, чтобы хвалить спартак.
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