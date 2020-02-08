Защитник «Барселоны» Фирпо: «Хотел бросить футбол, он мне не нравился»

Защитник «Барселоны» перед игрой 23-го тура Примеры с «Бетисом» рассказал, что в детстве он не любил футбол:

Меня заставляли играть для того, чтобы я нашел друзей. Мне не нравилось играть.

Приходил домой в слезах после каждой тренировки. Я говорил, что хочу бросить футбол, потому что он мне не нравился.

Матч с «Бетисом» - особенный для меня. Интересно, как меня встретят. Там большой стадион, который фанаты делают великим. Там невероятная атмосфера.

Тут сложно играть. Местные болельщики отличаются великолепной поддержкой. Когда я выступал за «Бетис», то даже не хотел думать, какое давление оказывается на соперника на этом стадионе.

В «Барселоне» нужно не просто побеждать, а еще необходимо показывать хорошую игру. Тут иное давление, чем в «Бетисе». Сетьен - тренер с четкими идеями, которые он не изменит. Он любит универсальных футболистов, потому что он тогда может менять систему. Чем на больших позициях можешь играть, тем лучше для тебя.