Роналду забил в 10-м матче Серии А кряду

Нападающий «Ювентуса» отметился голом в матче Серии А против «Вероны». Таким образом, португалец забивает в десятом матче национального первенства подряд.

Напомним, что «Ювентус» на данный момент лидирует в чемпионате Италии.

Cristiano Ronaldo has now scored in 10 Serie A games in a row:



⚽️ vs. Sassuolo

⚽️ vs. Lazio

⚽️⚽️ vs. Udinese

⚽️ vs. Sampdoria

⚽️⚽️⚽️ vs. Cagliari

⚽️ vs. Roma

⚽️⚽️ vs. Parma

⚽️ vs. Napoli

⚽️⚽️ vs. Fiorentina

⚽️ vs. Hellas Verona



Incredible. 🔥 pic.twitter.com/ZPQ3rgR3C4