Скорострельные. Топ-20 форвардов по соотношению голов к минутам

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сегодня, 22:00

Эрлинг Холанд забивает в Бундеслиге каждые 19 минут. «Соккер.ру» - о самых продуктивных снайперах из ведущих чемпионатов.

Сезон для Холанда складывается чудесно. После того, как в 2019-м норвежец зажег в «Зальцбурге», в том числе записал на свой счет 8 голов в Лиге чемпионов, об Эрлинге заговорил весь мир. Перейдя в «Боруссию», Холанд еще раз потряс этот самый мир, забив в Бундеслиге 7 голов за 136 минут. 19-летний нападающий тратит на гол в среднем 19 минут! Если бы он на таком уровне результативности отыграл полный сезон в чемпионате Германии, то забил бы 161 гол. Мы поговорим о футболистах из топ-5 лиг, которые забили от 10 голов в национальных чемпионатах и имеют лучшее соотношение голов к проведенным на поле минутам. Начнем с партнера Эрлинга Холанда по «Боруссии», которому требуется на один забитый мяч 136 минут… сколько-сколько норвежец забил за это время?

20 место. Марко Ройс («Боруссия», 11 голов) - 136 минут на гол

Ройс — второй бомбардир «Боруссии» в Бундеслиге (уступает один гол Санчо), а Холанд после трех матчей уже на третьей строчке с 7-ю голами. Марко недавно получил травму, из-за которой проведет в лазарете около месяца. Скорее всего, к моменту выздоровления капитана Эрлинг уже обгонит его по голам.

19 место. Лаутаро Мартинес («Интер», 12 голов) - 136 минут на гол

Такое же соотношение, как и у Ройса, имеет Лаутаро Мартинес — лидер атак «Интера» наравне с Ромелу Лукаку и трансферная цель «Барселоны». Почему аргентинец немного выше немца в таблице? Дополнительный показатель, влияющий на распределение мест при равенстве «минут к голам», - общее количество забитых мячей.

18 место. Мохамед Салах («Ливерпуль», 14 голов) - 135 минут на гол

В своем первом сезоне в «Ливерпуле», который выдался феноменальным, Мо отправлял мяч в ворота соперников «красных» каждую 91 минуту. Сейчас египтянин не так ретив, атака команды Клоппа стала более сбалансированной. Как бы то ни было, Салах по-прежнему продуктивнее Фирмино и Мане.

17 место. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», 14 голов) - 134 минуты на гол

В Англии Рэшфорда нещадно критикуют и им же бесконечно восхищаются, эксперты на ТВ делятся на два типа: одни считают, что Маркус способен забивать по 20 голов за сезон в АПЛ , другие не верят в это. Если бы не травма, англичанин почти наверняка достиг бы этой отметке в нынешнем чемпионате, а так придется ждать следующего сезона, чтобы проверить.

16 место. Джейдон Санчо («Боруссия», 12 голов) - 121 минута на гол

Один из самых ярких молодых талантов мирового футбола развлекается в Дортмунде, и у Санчо в 19 лет получается забивать примерно с той же регулярность, какую в последние пару лет с помощью Гвардиолы освоил Рахим Стерлинг.

15 место. Ромелу Лукаку («Интер», 16 голов) - 118 минут на гол

Ромелу Лукаку к 24-м годам забил 100 голов в АПЛ , поставив рекорд среди иностранцев, а если он продолжит колотить голы за «Интер» в том же духе, то сезона за четыре набьет сотню и в Серии A.

14 место. Джейми Варди («Лестер», 17 голов) - 118 минут на гол

Лучший снайпер АПЛ проводит почти все время на поле в составе «Лестера» и не тратит его понапрасну. В чемпионском сезоне 2015/16 Варди забивал каждые 130 минут, сейчас у Джейми этот показатель даже лучше.

13 место. Луис Суарес («Барселона», 11 голов) - 116 минут на гол

Случалось Луису Суаресу штамповать голы и гораздо быстрее: в сезоне 2013/14 уругваец забил за «Ливерпуль» 31 раз в 30 матчах, а два года спустя уже в футболке «Барселоны» отметился 40 голами в 35 матчах. Что касается нынешнего сезона, то цифры, похоже, окончательные: у Луиса тяжелая травма.

12 место. Виссам Бен-Йеддер («Монако», 15 голов) - 115 минут на гол

Бомбардирскую гонку Лиги 1 возглавляет не кто-то из парижских звезд, а форвард «Монако» и одноклубник Александра Головина, забивающий каждые 115 минут в чемпионате Франции.

11 место. Мауро Икарди ( ПСЖ , 10 голов) - 107 минут на гол

«Интеру», откуда ушел Икарди, грех жаловаться на атаку, но при этом Мауро забивает регулярнее, чем Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку. А вот в своем новом клубе аргентинец не первый, уступая Неймару и Мбаппе.

10 место. Лионель Месси («Барселона», 14 голов) - 103 минуты на гол

Восхищаться здесь нечем, прямо скажем. Имею в виду, что конкретно для Месси это очень и очень скромные цифры, а так прекрасный результат, конечно.

9 место. Неймар ( ПСЖ , 13 голов) - 95 минут на гол

Неймар в Лиге 1 — это большая бразильская акула в аквариуме с золотыми рыбками, так что этот результат точно не удивляет. Если учитывать добавленное время к каждому из таймов, то команды в среднем и играют по 95 минут за матч, что дает нам право утверждать: Неймар забивает в среднем гол за игру.

8 место. Килиан Мбаппе ( ПСЖ , 13 голов) - 89 минут на гол

Но трудно быть лучшим в мире, если ты даже не лучший в своей команде (это о Неймаре). Пожалуй, не так уж трудно быть успешным форвардом, выступая за ПСЖ в чемпионате Франции, но как из песни слов не выкинуть, так не избавить статистику Мбаппе от голов, которые он забивает.

7 место. Йосип Иличич («Аталанта», 14 голов) - 89 минут на гол

«Аталанта» преподнесла сенсацию в прошлом сезоне Серии A и продолжает радовать своих болельщиков. 32-летний словенец забил уже 14 голов, сыграв 17 раз в стартовом составе. Иличич в большущем порядке!

6 место. Криштиану Роналду («Ювентус», 19 голов) - 88 минут на гол

Еще один малоизвестный пожилой игрок, результативно выступающий в чемпионате Италии. У Криштиану в начале февраля всего лишь на два гола меньше, чем за весь прошлый сезон в Серии A. И где его «Ювентус» раскопал?!

5 место. Тимо Вернер («РБ Лейпциг», 20 голов) - 85 минут на гол

Тимо Вернер и в предыдущие годы козырял задатками большого бомбардира, но в этом сезоне то ли созрел окончательно, то ли Юлиан Нагельсманн сумел улучшить игру немецкого нападающего, но гол каждые 85 минут — впечатляет.

4 место. Роберт Левандовски («Бавария», 22 гола) - 81 минута на гол

Левандовски опережает Вернера на пару голов в дуэли лучших снайперов Бундеслиги. Эксперты сходятся во мнении, что Роберт в 31 год проводит свой лучший сезон в карьере.

3 место. Луис Муриэль («Аталанта», 12 гола) - 74 минуты на гол

Удивительный «бронзовый призер» в нашем списке. И ведь Муриэль даже не является основным в «Аталанте» (9 матчей в основе, 11 выходов на замены), что не мешает ему мудро распоряжаться своим игровым временем и утрамбовывать его голами.

2 место. Серхио Агуэро («Манчестер Сити», 16 голов) - 73 минуты на гол

В этом сезоне Серхио Агуэро пока отстает в бомбардирской гонке АПЛ от Джейми Варди, но при этом на гол легенде «Манчестер Сити» требуется вдвое меньше времени, чем лидеру «Лестера».

1 место. Чиро Иммобиле («Лацио», 25 голов) - 73 минуты на гол

Иммобиле выдает невероятный сезон, и не в последнюю очередь благодаря его результативной игре «Лацио» неожиданно оказался в гонке за скудетто с «Ювентусом» и «Интером». Помимо 25 голов, у Чиро 6 результативных передач. Кажется, никто и ничто не может остановить этого парня!