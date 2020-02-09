Роналду: «Нам следует продолжать усердно работать»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал поражение от «Вероны» в матче 23-го тура Серии А.
Это не тот результат, которого мы хотели, но нам следует продолжать усердно работать для достижения общих целей.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал поражение от «Вероны» в матче 23-го тура Серии А.
Это не тот результат, которого мы хотели, но нам следует продолжать усердно работать для достижения общих целей.
лиону повезло со жребием, жду их в 1/4)
лиону повезло со жребием, жду их в 1/4)