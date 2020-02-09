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Роналду: «Нам следует продолжать усердно работать»

сегодня, 09:17
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал поражение от «Вероны» в матче 23-го тура Серии А.

Это не тот результат, которого мы хотели, но нам следует продолжать усердно работать для достижения общих целей.

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Juve14
Juve14
сегодня в 10:18
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 09:45
    бывает)
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 09:42
    все игроки вероны вместе взятые получают меньше, чем 1 рональда)))
    лиону повезло со жребием, жду их в 1/4)
    Виссарионович
    Виссарионович
    сегодня в 09:26
    Не нанырял Роналду в этом матче на победу)
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