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Зидан: «Мы недовольны нашим выступлением в матче Кубка Испании»

вчера, 23:09

Наставник «Реала» Зинедин Зидан высказался о вылете команды из Кубка Испании. Напомним, что на неделе мадридцы проиграли «Реалу Сосьедад» и прекратили борьбу за трофей.

Мы недовольны нашим выступлением в матче Кубка. Мы проанализировали нашу игру, и положительный момент заключается в том, что у нас есть поединок через три дня после матча Кубка. Мы полностью сконцентрированы на предстоящем поединке и на том, чтобы вернуться к нашему футболу, потому что мы не будем выбрасывать всё, чего добились, только лишь из-за одной неудачной игры.

Следующий матч «Реал» проведет завтра. «Сливочные» встретятся с «Осасуной» в 23-м туре Примеры.

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