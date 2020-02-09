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Сарри: «Нужно упорнее работать»

сегодня, 08:22
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Вероны» в матче 23-го тура Серии А.

Мы показываем разную игру дома и на выезде. Это очевидно. Матч был сложным, но мы готовились к этому. Если хотим побеждать, то нам нужно прекратить совершать такие ошибки.

Нам не следует принимать победы как данность. Нужно упорнее работать. Что касается «Вероны», то она заслуживает уважения, соперник провел отличный матч.

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Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 09:16
Не ну задел есть.
Сарри, Дельфин и компания в этом сезоне достаточно упорно работают)))
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