Сарри: «Нужно упорнее работать»

Наставник «Ювентуса» прокомментировал поражение от «Вероны» в матче 23-го тура Серии А.

Мы показываем разную игру дома и на выезде. Это очевидно. Матч был сложным, но мы готовились к этому. Если хотим побеждать, то нам нужно прекратить совершать такие ошибки.

Нам не следует принимать победы как данность. Нужно упорнее работать. Что касается «Вероны», то она заслуживает уважения, соперник провел отличный матч.