Индзаги: «Победа над „Пармой“ помогла улучшить нашу позицию в таблице»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура Серии А с «Пармой».
«Лацио» заслужил победу. Также следовало назначить пенальти за инцидент между Хоакином Корреа и Маттео Дармианом. Соперник сожалеет о поражении, но мы заслужили победу.
Это была большая игра против сложного соперника. Единственный недостаток - не удалось забить второй гол, который бы определил игру раньше. Нам нужно было провести хороший матч. Эта победа помогла улучшить нашу позицию в таблице.
В следующее воскресенье будет хорошая игра (с «Интером» - прим. «Соккер.ру»), с отличной атмосферой. Мы встретимся с очень хорошей командой, и мы доказали, что не очень отстаем от них.
В прошлом туре «Лацио» потерял очки в матче с «Вероной».