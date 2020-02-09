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Индзаги: «Победа над „Пармой“ помогла улучшить нашу позицию в таблице»

вчера, 23:25
ПармаЛоготип футбольный клуб Парма0 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура Серии А с «Пармой».

«Лацио» заслужил победу. Также следовало назначить пенальти за инцидент между Хоакином Корреа и Маттео Дармианом. Соперник сожалеет о поражении, но мы заслужили победу.

Это была большая игра против сложного соперника. Единственный недостаток - не удалось забить второй гол, который бы определил игру раньше. Нам нужно было провести хороший матч. Эта победа помогла улучшить нашу позицию в таблице.

В следующее воскресенье будет хорошая игра (с «Интером» - прим. «Соккер.ру»), с отличной атмосферой. Мы встретимся с очень хорошей командой, и мы доказали, что не очень отстаем от них.

В прошлом туре «Лацио» потерял очки в матче с «Вероной». 

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Все комментарии
vitalik dobroy
vitalik dobroy
сегодня в 00:32
Команда созрела! Всё верно, удачи!
alexgurzan
alexgurzan ответил Камелошка
сегодня в 00:28
Таварищи мадераторы. Сколька мне ещё быть на примодирации? Не пора ли всё сделать по феншую?
Недавно были провокации и оскорбления в сторону сотрудников, поэтому не скоро.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 00:03
Надо же, а мы-то думали, что победа ухудшает положение в таблице.
Камелошка
Камелошка
вчера в 23:59
Таварищи мадераторы. Сколька мне ещё быть на примодирации? Не пора ли всё сделать по феншую?
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 23:57
С победой.
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