Индзаги: «Победа над „Пармой“ помогла улучшить нашу позицию в таблице»

Главный тренер «Лацио» прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура Серии А с «Пармой».

«Лацио» заслужил победу. Также следовало назначить пенальти за инцидент между Хоакином Корреа и Маттео Дармианом. Соперник сожалеет о поражении, но мы заслужили победу.

Это была большая игра против сложного соперника. Единственный недостаток - не удалось забить второй гол, который бы определил игру раньше. Нам нужно было провести хороший матч. Эта победа помогла улучшить нашу позицию в таблице.

В следующее воскресенье будет хорошая игра (с «Интером» - прим. «Соккер.ру»), с отличной атмосферой. Мы встретимся с очень хорошей командой, и мы доказали, что не очень отстаем от них.