Погба хочет уйти из МЮ летом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет уйти из клуба. По данным британских СМИ, хавбек планирует покинуть МЮ следующим летом.
Ранее сообщалось, что Погба является основной трансферной целью «Ювентуса» на лето.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет уйти из клуба. По данным британских СМИ, хавбек планирует покинуть МЮ следующим летом.
Ранее сообщалось, что Погба является основной трансферной целью «Ювентуса» на лето.
Эх Веррати бы хорошего напарника в центр поля и была бы потрясная команда, а сейчас опять нечто очень вкусное, но соли не хватает :(
Эх Веррати бы хорошего напарника в центр поля и была бы потрясная команда, а сейчас опять нечто очень вкусное, но соли не хватает :(