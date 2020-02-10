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Погба хочет уйти из МЮ летом

10 февраля 2020, 10:27

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет уйти из клуба. По данным британских СМИ, хавбек планирует покинуть МЮ следующим летом. 

Ранее сообщалось, что Погба является основной трансферной целью «Ювентуса» на лето.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
10 февраля в 20:31
Париж подсуетись! С этими эррерами, гейемами, дракслерами и переобутыми защитниками в центре поля ПСЖ ничего не светит. На ЧМ Погбиус клал пасы Мбаппе на ногу, а тот убегал и заколачива. Прибавьте к ним Неймара да ДиМари с Икарди.

Эх Веррати бы хорошего напарника в центр поля и была бы потрясная команда, а сейчас опять нечто очень вкусное, но соли не хватает :(
Адекватный_Неадекват
Адекватный_Неадекват
10 февраля в 12:32
Вопрос в другом, согласится ли кто заплатить за него столько, сколько потребует мю.
h8you
h8you ответил Владимир Ушаков
10 февраля в 12:14
Да там у Юве куча игроков этого амплуа, зачем он им. Лучше Погба взяться за ум, нормально играть и не слушай своего агента
У Ювентуса ни одного игрока нет уровня Погба,там по сути нужно оставлять только одного Бентанкура и возможно Рабье,а всех гнать
Alprish
Alprish
10 февраля в 11:33
Давно пора.
ДАША Д
ДАША Д
10 февраля в 11:26
Он и так из лазарета не вылазит, гнать его надо.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
10 февраля в 11:18
Да там у Юве куча игроков этого амплуа, зачем он им. Лучше Погба взяться за ум, нормально играть и не слушай своего агента
sir_Alex
sir_Alex
10 февраля в 11:11
Долго ждать.
Misharstan
Misharstan
10 февраля в 11:11
гнать поганой метлой зажравшуюся обезьяну!
BBK33
BBK33
10 февраля в 10:57
Да вали уже и поскорее! И желательно вообще из футбола.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
10 февраля в 10:52
Как!? А Сульшер знает!?
Mangur
Mangur
10 февраля в 10:48
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