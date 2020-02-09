«Байер» за 130 млн евро готов продать Хаверца в «Баварию»

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сегодня, 18:26

Полузащитник «Байера» может сменить клуб в будущем.

«Бавария» следит за молодым футболистом. Однако в руководстве мюнхенцев есть разногласия по поводу возможного трансфера. Сообщается, что главный тренер «Баварии» выступает за приобретение 20-летнего игрока.

«Байер» готов отпустить Хаверца за 130 млн евро. Мюнхенский клуб считает, что это слишком завышенная цена за немецкого футболиста.

Ранее стало известно, что от трансфера Хаверца отказался «Ливерпуль».