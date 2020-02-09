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«Байер» за 130 млн евро готов продать Хаверца в «Баварию»

сегодня, 18:26

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц может сменить клуб в будущем.

«Бавария» следит за молодым футболистом. Однако в руководстве мюнхенцев есть разногласия по поводу возможного трансфера. Сообщается, что главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик выступает за приобретение 20-летнего игрока.

«Байер» готов отпустить Хаверца за 130 млн евро. Мюнхенский клуб считает, что это слишком завышенная цена за немецкого футболиста.

Ранее стало известно, что от трансфера Хаверца отказался «Ливерпуль».

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Artuom
Artuom ответил Тень Аналитика
сегодня в 19:55
(Сорри, спойлер) Откажется подписывать контракт, отвергнет предложения других клубов и бесплатно уйдет в "Баварию".
Или на последнем году конракта за смешную цену ;)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 19:12
130 понятно никто за Кая платить не будет, но Баварии ему
так или иначе всё равно не избежать.
wingback
wingback
сегодня в 18:57
С мешка надо драть по полной...
ДСА
ДСА
сегодня в 18:45
Стоит поторговаться.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 18:36
(Сорри, спойлер)

Откажется подписывать контракт, отвергнет предложения других клубов и бесплатно уйдет в "Баварию".
Gurben
Gurben
сегодня в 18:30
Крутая цена.
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