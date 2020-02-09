«Байер» за 130 млн евро готов продать Хаверца в «Баварию»

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц может сменить клуб в будущем.
«Бавария» следит за молодым футболистом. Однако в руководстве мюнхенцев есть разногласия по поводу возможного трансфера. Сообщается, что главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик выступает за приобретение 20-летнего игрока.
«Байер» готов отпустить Хаверца за 130 млн евро. Мюнхенский клуб считает, что это слишком завышенная цена за немецкого футболиста.
Ранее стало известно, что от трансфера Хаверца отказался «Ливерпуль».
так или иначе всё равно не избежать.
так или иначе всё равно не избежать.
Откажется подписывать контракт, отвергнет предложения других клубов и бесплатно уйдет в "Баварию".
Откажется подписывать контракт, отвергнет предложения других клубов и бесплатно уйдет в "Баварию".