«Арсенал» собирается подписать полузащитника «Гавра» Гуйе

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10 февраля 2020, 09:25

«Арсенал» заинтересован в трансфере полузащитника «Гавра» . Вероятно, «канониры» попытаются приобрести игрока летом. Контракт Гуйе с «Гавром» рассчитан до конца следующего сезона. На хавбека также претендуют «Севилья», «Милан» и «Удинезе», сообщает источник со ссылкой на Estadio Deportivo.

Ранее стало известно, что «Арсенал» интересуется игроком из другого французского клуба – «Лилля». Сообщалось, что «канониры» намерены усилиться защитником «догов» Габриэлем.