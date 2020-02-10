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«Арсенал» собирается подписать полузащитника «Гавра» Гуйе

10 февраля 2020, 09:25

«Арсенал» заинтересован в трансфере полузащитника «Гавра» Папе Гуйе. Вероятно, «канониры» попытаются приобрести игрока летом. Контракт Гуйе с «Гавром» рассчитан до конца следующего сезона. На хавбека также претендуют «Севилья», «Милан» и «Удинезе», сообщает источник со ссылкой на Estadio Deportivo.  

Ранее стало известно, что «Арсенал» интересуется игроком из другого французского клуба – «Лилля». Сообщалось, что «канониры» намерены усилиться защитником «догов» Габриэлем.

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LMI
LMI ответил ZaZizu
10 февраля в 16:34
отчего же? как по мне в правильном направлении и чемпионате ищем
Я и сам понимаю - команду просто необходимо перенастраивать. Просто грустно, что этот процесс займет еще добрых 3-5 лет, и уныние продолжится
ZaZizu
ZaZizu ответил LMI
10 февраля в 14:14
отчего же? как по мне в правильном направлении и чемпионате ищем
Аpбитр
Аpбитр ответил BAHbKA BCTAHbKA
10 февраля в 09:35
За что бан пользователю Romchik1989?
"провокация в адрес сотрудников сайта"

Вопросы корректно нужно задавать.
LMI
LMI
10 февраля в 09:27
Совсем как-то мы по трущобам пошли в поисках талантов
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