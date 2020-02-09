«Ювентус» хочет вернуть Погба из-за Дибалы

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сегодня, 17:27

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» является главной трансферной целью «Ювентуса» на ближайшее летнее трансферное окно.

СМИ сообщают, что туринцы хотят вернуть французского хавбека из-за нападающего , потому что тот близко дружит с Полем.

Напомним, что сейчас итальянский клуб ведет переговоры по продлению контракта с 26-летним аргентинцем. Дибала хочет получать в «Ювентусе» 10 млн евро в год.