«Ювентус» хочет вернуть Погба из-за Дибалы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба является главной трансферной целью «Ювентуса» на ближайшее летнее трансферное окно.
СМИ сообщают, что туринцы хотят вернуть французского хавбека из-за нападающего Пауло Дибалы, потому что тот близко дружит с Полем.
Напомним, что сейчас итальянский клуб ведет переговоры по продлению контракта с 26-летним аргентинцем. Дибала хочет получать в «Ювентусе» 10 млн евро в год.
Сомневаюсь, что у него есть право на такого рода мнение.
Сомневаюсь, что у него есть право на такого рода мнение.