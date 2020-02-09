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«Ювентус» хочет вернуть Погба из-за Дибалы

сегодня, 17:27

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба является главной трансферной целью «Ювентуса» на ближайшее летнее трансферное окно.

СМИ сообщают, что туринцы хотят вернуть французского хавбека из-за нападающего Пауло Дибалы, потому что тот близко дружит с Полем.

Напомним, что сейчас итальянский клуб ведет переговоры по продлению контракта с 26-летним аргентинцем. Дибала хочет получать в «Ювентусе» 10 млн евро в год.

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Все комментарии
Cruis
Cruis
сегодня в 18:15
Верное решение.
h8you
h8you
сегодня в 18:14
можно им рэмзи и косту отдать за Погба
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 17:52
Дибала находится в тени Роналдо.
Сомневаюсь, что у него есть право на такого рода мнение.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 17:38
Не до *уя ли эти футболисты хотят) Платите мне 10 млн в год, а ещё купите игрочка которого если и продадут, то больше чем за 100 лямов и который то же захочет лямов 10 в год. Просто ару.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:34
а для рона какого-нибудь марокканца нужно купить)
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